Araç kiralamak isterken dolandırıldı: Sen artık bunun üzerine bir bardak suyunu iç - Son Dakika
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Araç kiralamak isterken dolandırıldı: Sen artık bunun üzerine bir bardak suyunu iç

08.12.2022 21:23
Araç kiralamak isterken dolandırıldı: Sen artık bunun üzerine bir bardak suyunu iç

Ordu'da internet üzerinden araç kiralamak isterken 1550 lira dolandırılınca polise başvuran Halis Özdemir, şahısların IBAN adresine parasını gönderdikten sonra dolandırıldığını anladığını ve dolandırıcıların kendisine, "Evet kardeşim, sen artık bunun üzerine bir bardak suyunu iç, hayatına devam et. Yapacak bir şey yok" dediklerini ifade etti.

Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Halis Gözpınar (44), bir süre önce aracını sattığını, mesleği dolayısıyla Giresun'a gidip gelmek için araç kiralamak üzere internet sitesi üzerinden arama yaptığını söyledi. Kurumsal bir firmanın olduğunu düşündüğü internet sayfası üzerinden işlem yaptığını anlatan Gözpınar, iletişime geçtiğinde talebini ilettiğini, karşı tarafın da fiyat bilgisi verdiğini ve vale hizmetlerinin dahi olduğunu söylediğini ifade etti.

PARAYI GÖNDERDİ BİR DAHA YANIT ALAMADI

Belirtilen IBAN numarasına yaklaşık 1550 liralık bir ücret yatırdığını belirten Gözpınar, kendisine söylenen saatte kimsenin gelmediğini, aradığında da telefonuna yanıt verilmediğini aktardı. Gözpınar, sonrasında kendisini farklı bir numaradan arayan kişinin, "Efendim siparişinizde küçük bir problem var. Bütün ödeminizi yaptınız ama KASKO ve sigortayla aracı şu şekilde kullanacaksınız, bunu kullanmanız karşılığında kaza falan riskine karşı bir 20 bin liralık ödeme daha yapmanız gerekiyor." dediğini anlattı. Limitinin olmadığını iletmesi üzerine 10 bin lirayla işin halledilebileceği yönünde yanıt aldığını, devam eden görüşmesi sırasında dolandırıldığını anladığını söyledi.

Araç kiralamak isterken hayatının şokunu yaşadı: Sen artık bunun üzerine suyunu iç

"EVET KARDEŞİM SEN ARTIK BUNUN ÜZERİNE SUYUNU İÇ"

Gözpınar, "Eyvah, dolandırdınız beni.' dedim. 'Ne demek.' falan filan dedi. 'Resmen dolandırdınız beni, nerden düştüm.' dedim. Artık benim ikna olmadığımı görünce 'Evet kardeşim, sen artık bunun üzerine bir bardak suyunu iç, hayatına devam et. Yapacak bir şey yok.' dedi. Gerçeğin soğuk yüzü diye bir şey vardır, maalesef dolandırıldığımı o an anladım." diye konuştu. Olayla ilgili polise müracaat ettiğini kaydeden Gözpınar, soruşturma başlatılması için kendisinden istenen evrakları hazırladığını belirtti.

"BÖYLE BİR ŞEYE DÜŞMESİNLER"

Gözpınar, herkesi bu konularda dikkatli olmaya davet ederek, "Bazen aldanmak için konumlar, eğitimli olmak, toplum içerisinde statü sahibi olmak ya da hiç olmamak önemli değil. Bir anlık gafletle insan internet dolandırıcılığına maruz kalabiliyor. Bu noktada yetkili yerlere durumu bildirdim. Amacım, diğer insanlar böyle bir şeye düşmesinler. Çok daha farklı bir rakam olabilirdi. Şükürler olsun küçücük bir rakam." dedi.

Kaynak: AA
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Giresun Üniversitesi, Tragger, Ordu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araç kiralamak isterken dolandırıldı: Sen artık bunun üzerine bir bardak suyunu iç - Son Dakika

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