Gün yapmak, misafirliğe gitmek, köy ve yayla ziyaretleri yasaklandı - Son Dakika

Gün yapmak, misafirliğe gitmek, köy ve yayla ziyaretleri yasaklandı

23.02.2021 21:55
Gün yapmak, misafirliğe gitmek, köy ve yayla ziyaretleri yasaklandı, System.String[]

Ordu'da ev misafirlikleri ile kırsal mahalle ve yayla ziyaretleri yasaklandı.

Ordu'da ev misafirlikleri ile kırsal mahalle ve yayla ziyaretleri yasaklandı.

Türkiye'de en fazla vakanın rastlandığı Ordu'da vakaların yüzde 80 oranında ev ve işyeri temaslısı olduğu tespit edildi. Bu tespit üzerine virüsün yayılım hızını azaltmak amacıyla Ordu Hıfzıssıhha Meclisi Ordu Valisi Tuncay Sonel Başkanlığında toplandı. Toplantıda alınan kararlar şöyle açıklandı:

"1- Ev içi bulaşın önüne geçilmesi için misafir kabul etme, misafirliğe gitme, taziye amaçlı ev

ziyareti, gün yapma gibi sosyal faaliyetlere izin verilmemesine,

2- Apartman ve Site yöneticileri vasıtasıyla apartman ve site gibi toplu yaşam yerlerinin ortak kullanım alanlarının toplu bir şekilde kullanılmasının engellenmesine,

3- Apartman ve Site sakinlerinin ev gezmeleri yapmamaları konusunda, Apartman ve Site yöneticileri tarafından gerekli bilgilendirme duyuruları yapmalarının sağlanmasına,

4- Pozitif vaka tespit edilen Apartman, Site, müstakil konutlarda ikamet edenlere izolasyon ve karantina kararı uygulanmasına,

5- Çok sayıda işçi çalıştıran işletmelerde, pandemi kurallarına uygun hareket edilip edilmediğinin, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ekiplerince gerekli kontrol ve denetimlerinin yapılmasına,

6- İl genelinde tüm mahalle muhtarlarınca, mahallelerinde Covid-19 salgını açısından bulaş kaynağı oluşturacak olan düğün, nişan, kına, mevlid, taziye gibi toplu olarak bir arada bulunulmasına neden olacak etkinliklerin yapılmasına müsaade edilmemesine,

7- Daha önce alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına istinaden cenaze merasimlerinin belirlenen kurallara (30 kişiyi geçmeyecek şekilde) uygun yapılması konusunda gerekli tedbirlerin alınmasına,

8- Kolluk kuvvetlerimizce özellikle kısıtlama saatlerinde kontrol noktalarında daha sıkı kontrol ve denetimler yapılarak, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkan vatandaşlarımızın muafiyet nedenine dair zaman ve güzergah ile sınırlı kalıp kalmadıklarının etkin bir şekilde denetlenmesi ve muafiyet durumunu istismar/suiistimal edenlere gerekli cezai müeyyidenin uygulanmasına,

9- İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odaları ile yapılan istişare neticesinde; mevsim itibariyle yapılacak tarımsal faaliyet bulunmadığından, olsa da hafta içinde yapılabileceğinden (hayvancılıkla uğraşanlar hariç olmak üzere) 27- 28 Şubat 2021 ve 06-07 Mart 2021 tarihlerinde Çiftçi Kayıt Belgesi ile kırsal mahallelere (köylere), yaylalara gidilmesine izin verilmemesine,

10- Semptomları olan vatandaşlarımızın evlerinden görevli araçlarla alınarak, testleri yapıldıktan sonra yine görevli araçlarla evlerine bırakılmasına ve test sonuçları belli oluncaya kadar izole olmalarının sağlanmasına,

11- Evlerinde izolasyona tabi tutulan vakaların, denetim ekipleri tarafından günlük olarak evlerinde kontrol ve denetimlerinin yapılmasına,

12- Pazar yerlerinin giriş ve çıkış noktalarına Belediyelerimizce bariyerler konulmak ve HES kodu uygulaması yapılmak suretiyle vatandaşlarımızın Pazar yerlerine girmelerinin sağlanmasına,

Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

Oy birliği ile karar verilmiştir"

(Metin Akyürek/İHA)

Koronavirüs, 28 Şubat, Türk, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gün yapmak, misafirliğe gitmek, köy ve yayla ziyaretleri yasaklandı - Son Dakika


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