Ordu'da lise öğrencilerinin mesleki eğitim fuarı açıldı

ORDU - Ordu'da, Avrupa Mesleki Becerile Haftası ve Türk Mutfağı Haftası dahilinde, lise öğrencileri tarafından düzenlenen mesleki eğitim fuarının açılışı gerçekleştirildi.

Ordu Valiliği ile Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Tayfun Gürsoy Parkı'nda düzenlenen, 25-27 Mayıs tarihleri arasında açık olacak mesleki eğitim fuarında 8 tane mesleki ve teknik Anadolu lisesi, tanıtımlarını yaparak etkinlik ve atölye çalışmalarını sergileyecek.

"19 ilçemizde her zaman yanınızdayız"

Ordu Valisi Tuncay Sonel, meslek liselerinin önemine değinerek, "Buradaki eğitim ve öğrenimi çok önemsiyoruz. Burada öğrencilerimizin hakikaten meslek sahibi oluyorlar. Biz, Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile 19 ilçemizde her zaman yanınızdayız" dedi.

Program açılışında konuşan Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, mesleki eğitimin insan kaynağının geliştirilmesi ve ülkenin ekonomik kalkınmasında en önemli enstrümanlardan birisi olduğunu söyledi. Ülkenin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan bilginin, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirecek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinin gerektiğini dikkat çeken Vargeloğlu, nitelikli elemanların bilgi ve becerisinin ekonomik başarının temeli olduğuna da değindi.

Vargeloğlu, bu çerçevede Ordu'da çalışmaların başarılı bir şekilde sürdüğünü ifade ederek, "İlimizde, Avrupa Mesleki Beceriler Haftası ile Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde 25-27 Mayıs 2022 tarihlerinde 3 gün sürecek olan meslek eğitim faaliyetleri çerçevesinde 8 tane mesleki ve teknik Anadolu lisemizin tanıtımları yapılarak etkinlik ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bakanlığımızın destekleri ile ve müdürlüğümüz bünyesinde mesleki ve teknik eğitimlerimizin ihtiyaç duyan herkesin erişimine açarak, öğrencilerimizin ve kursiyerlerimizin ilgi ve yetenekleri konusunda çağın şartlarına uygun etkinlikleri kazandırıyoruz" diye konuştu.

Programa katılan Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, protokol üyeleri ve okul müdürleri, sonrasında ise öğrencilerin yapmış oldukları etkinlik ve projeleri inceleyerek, bilgi edindiler.

Vali Sonel öğrenciye tıraş oldu, öğrencilerin hurdadan dönüştürdüğü spor otomobili kullandı

Etkinlikte Ordu Valisi Tuncay Sonel, etkinlikte bulunan bir meslek lisesi öğrencisinin kuaför koltuğuna oturup, öğrenciye tıraş oldu, mesleki eğitim merkezi öğrencileri tarafından hurda olarak alınan ve üstü açık spor otomobile çevrilen aracı kullandı.