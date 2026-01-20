Ordu'da Trafik Denetimleri: 12 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
Ordu'da Trafik Denetimleri: 12 Bin Araç Kontrol Edildi

20.01.2026 11:15
Ordu'da yapılan denetimlerde 11.968 araç kontrol edildi, 3.157 sürücüye ceza uygulandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde, son bir haftada 11 bin 968 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 44 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 52 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 19 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 49 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 36 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 123 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 445 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 102 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 151 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 36 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 11 bin 968 araç kontrol edildi, 3 bin 157 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 37 araç trafikten men edildi ve 19 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Trafik, Ordu, Kaza

