Ordu'daki 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Karadeniz'in arkeolojik kazı alanlarından 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Sonel, Altınordu ilçesi Bayadı Mahallesi sınırlarındaki Kurul Kalesi'nde 2010 yılında başlatılan arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kalede yürütülen arkeolojik kazılarla ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ve Müze Müdürü Cihat Çakır'dan bilgi alan Sonel, Ordu turizminin çekim ve cazibe merkezleri arasında yer alan kalenin bir an önce ziyaretçilere açılması gerektiğini söyledi.

Antik yerleşim alanı olan Kurul Kalesi'nin, konumu ve tarihi özelliğiyle kentin turizm destinasyonlarının önde gelen yerlerinden birisi olduğunu vurgulayan Sonel, "Burayı en kısa sürede ziyaretçilerin istifadesine sunmalıyız. Ayrıca buranın tarihi yapısı ve dokusuyla uyumlu ahşaptan merdiven ve merdiven korkuluğu yapılmalı. Kurul Kalesi'ni daha cazip hale getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kibele heykelinin restorasyonu sürüyor

Müze Müdürü Çakır da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt'un danışmanlığında kazıların devam ettiğini dile getirdi.

Çalışmalar kapsamında 2016'da, 2100 yıllık olduğu tahmin edilen Ana Tanrıça Kibele heykelinin ortaya çıkarıldığını hatırlatan Çakır, heykelin kalenin batı girişinde bulunduğunu kaydetti.

Cihat Çakır, heykele ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu heykelin M.Ö. 2'nci yüzyıl Helenistik döneme ait olduğu düşünülüyor. Heykel şu anda İstanbul'da bölge laboratuvarında restorasyonu yapılıyor. Heykelin restorasyon çalışmaları bitmek üzere. Yerinde bulunan çok kıymetli bir eser. Kibele Anadolu tanrıçası, bereket tanrıçası olarak nitelendirildiği için farklı bölgelerde yapılan kazılarda da ortaya çıkarılmıştır."

Çakır, kaledeki çalışmalarda, bereket tanrıları Dionyss ve Pan heykeli ile dini törenlerde kullanılan hayvan biçimli kap Riton'un da bulunduğunu sözlerine ekledi.