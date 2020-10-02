Ordu'dan Azerbaycan'a destek - Son Dakika

ORDU Büyükşehir Belediyesi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki amacıyla, kentteki teleferik kabinlerine Türkiye ve Azerbaycan bayrakları astı.Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki amacıyla, Sahil- Boztepe arasında hizmet veren teleferik kabinlerine Türk ve Azerbaycan bayrakları astı. Türk ve Azerbaycan bayraklarını teleferikte gören birçok vatandaş bu görüntüyü cep telefonları ile kayıt ederek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Vatandaşlar paylaşımlarında özellikle, Azerbaycan kardeşleri için 'Tek Millet İki Devletö ifadelerine yer verirken, Ermeni zulmüne karşın Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgu yaptılar.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 'Bugün Ordu'da, Elbet Karabağ'daö ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:12 - Kaynak: DHA
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