Ordu'dan deprem bölgesine yardım gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'dan deprem bölgesine yardım gönderildi - Son Dakika

Ordu'dan deprem bölgesine yardım gönderildi

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8'lik depremin ardından Ordu'da toplanan temel yardım malzemeleri bölgeye gönderildi.

Ordu'dan deprem bölgesine yardım gönderildi, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8'lik depremin ardından Ordu'da toplanan temel yardım malzemeleri bölgeye gönderildi.


Ordu, Fatsa ve Ünye Ticaret ve Sanayi Odaları ile ticaret borsaları tarafından depremzedeler için başlatılan kampanya kapsamında toplanan malzemeler Elazığ'a gönderilmek üzere yola çıktı. İçerisinde, gıda, su ve çeşitli temel malzemelerin bulunduğu bir tır dolusu malzeme, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası önünden yüklenerek, Elazığ'a hareket etti.


Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, Elazığ ve Malatya'da olan deprem olayında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.


Ülke olarak bu tür olaylarda bir olmayı gösteren en iyi milletin, Türk milleti olduğuna değinen Başkan Servet Şahin, "Bizim milletimiz ve devletimiz güçlü ve vefakar. Böyle Allah'tan gelen kazalarda birbirimize destek olup atlatıyoruz, hep birlikte olabiliyoruz. Bunlardan bir örneğini gördük. Türkiye genelinde her kesimden Elazığ ve Malatya için destek yağdı. Biz de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Ticaret Borsası, Ünye Ticaret Odası ve Borsası, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası ile Borsası ile el ele verdik. Şuanda bir tır ihtiyaç görülen temel ürünlerden bir kısmını gönderiyoruz. Bu ihtiyaç olduğu takdirde devam edecektir. Her türlü imkanları seferber ederek, milletimiz için feda etmeye devam edeceğiz" dedi. - ORDU

Deprem, Elazığ, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:39 Kaynak: İHA
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