Ordu Evinin bulunduğu parselin imar planında değişikliğe gidildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı ile Afyonkarahisar Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği Karaman Mahallesinde Ordu Evinin bulunduğu parselin imar planında yol olan kısımları bedelsiz olarak Afyonkarahisar Belediyesine terk edildi.

Çevre emniyet duvarları ile kamera ve aydınlatma sistemlerinin zarar gören kısımlarının belediye tarafından yapılmasına dair imzalanan protokol, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Milli Savunma Bakanlığını temsilen İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp arasında imzalandı. Protokol gereği Karaman Mahallesinde Milli Savunma Bakanlığına tahsisli Ordu Evi olarak kullanılan taşınmazın imar planında yolda kalan kısımlarının Afyonkarahisar Belediyesine terki yapılacak, buna karşılık zarar gören çevre emniyet duvarları ile kamera ve aydınlatma sistemlerini belediye yapacak.

Protokolün iki kurum için de hayırlı olmasını temenni eden Başkan Zeybek, kurumlar arası işbirliğine dikkat çekti. Başkan Zeybek çalışma anlayışında tespit ve planlamaları en iyi şekilde yaptıklarını ifade ederek, kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliği içerisinde hızlı ve verimli bir şekilde gecelerini gündüzlerine katarak hizmet ürettiklerini söyledi. - AFYONKARAHİSAR