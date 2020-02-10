Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma kar engeli - Son Dakika

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Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma kar engeli
15 dakika önce
Ordu-Giresun Havalimanı'nda etkili olan kar nedeniyle bazı seferler karşılıklı iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:40 Kaynak: AA
Ordu- Giresun Havalimanı'nda etkili olan kar nedeniyle bazı seferler karşılıklı iptal edildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar sebebiyle Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları ile yapılması planlanan karşılıklı 3 sefer iptal edildi.
Havalimanında dün de 9 sefer iptal edilmişti.
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