Ordu haberleri... Ordu'da tarlada toprağa gömülü bebek cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu haberleri... Ordu'da tarlada toprağa gömülü bebek cesedi bulundu

06.10.2022 23:06
Ordu haberleri... Ordu'da tarlada toprağa gömülü bebek cesedi bulundu

Ordu haber... Ordu'nun Altınordu ilçesinde tarlada toprağa gömülü bebek cesedi bulundu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tarlada toprağa gömülü bebek cesedi bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçenin Karşıyaka Mahallesi'nde iki apartman arasındaki tarlada arama başlattı.

Bölgede yapılan incelemede toprağa gömülü poşette bebek cesedi bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri de kısa bir süre önce doğduğu tahmin edilen bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bebeğin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Mahalle sakinlerinden Ali İngür, gazetecilere, sokakta hareketlilik görünce dışarıya çıktıklarını belirterek "Toprağa gömülü bir çocuk olduğunu söylediler. Polisler de çocuğu aldılar, poşetin içinde gördüm. Kadın gömmüş herhalde, galiba 20 gün önce diye biliyorum. Polis ekipleri zaten kadını önceden almıştı, kadın burayı göstermiş. Bebeğin hemşiresi şikayet etmiş diye duydum." dedi.

YORUMLAR
500
Ordu 3. sayfa haberleri... Ordu'da kan donduran olay: Yeni doğmuş bebek toprağa gömülü olarak bulundu Ordu 3. sayfa haberleri... Ordu'da kan donduran olay: Yeni doğmuş bebek toprağa gömülü olarak bulundu Ordu haberi... Ordu'da yeni doğmuş bebek toprağa gömülü olarak bulundu Ordu haberi... Ordu'da yeni doğmuş bebek toprağa gömülü olarak bulundu
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karşıyaka, Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu haberleri... Ordu'da tarlada toprağa gömülü bebek cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:59 Yatalak hastaya kötü muamele yapılan olayla ilgili 4 kişi tutuklandı!
22:43 Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın eşi, yaptığı paylaşım sonrası linç edilmeye başlandı
22:28 TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi
22:16 Sivasspor, sahasında Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu
22:08 Türkiye-Yunanistan gerilimi Prag'daki zirvede tavan yaptı! Erdoğan'ın konuşmasından rahatsız olan Miçotakis, tekrar kürsüye çıkmış
21:45 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup oldu
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: Kimsenin toprağında gözümüz yok, komşularımızla gerilim istemiyoruz
21:41 Paşinyan'la görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bölgemizde tam normalleşme sağlayacağımıza inanıyorum
21:22 Sivasspor'dan tarihi başarı! Avrupa kupalarındaki en erken golü atan Türk takımı oldu
21:16 İngiltere'de iki kampçı şahit oldu! Panter, gözüne kestirdiği koyunu dakikalar içerisinde yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 23:33:17. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu haberleri... Ordu'da tarlada toprağa gömülü bebek cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement