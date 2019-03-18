Son Dakika Haberleri: Ordu Hilmi Güler Bundan Sonraki Savaş İleriye Dönük Olacak

Ordu Hilmi Güler Bundan Sonraki Savaş İleriye Dönük Olacak

23 dakika önce

Ak Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr.Mehmet Hilmi Güler, Çanakkale Zaferi'ne vurgu yaparak, 'Bundan sonraki savaş ileriye dönük olacak.

Ak Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Çanakkale Zaferi'ne vurgu yaparak, 'Bundan sonraki savaş ileriye dönük olacak. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin torunları, yeni gençleri bundan sonraki nesil yarını kodlayan teknolojiyle gelişecek ve savaşacakö dedi.

Türkiye Vodafone Vakfı, Türkiye'nin dijitalleşmesine öncülük eden genç nesilleri eğitimle güçlendirerek kodlama bilincini yaymayı aktif olarak destekliyor. Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 'Yarını Kodlayanlarö Projesi başlatıldı. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Dr. Hasan Süel'in katılımlarıyla, Büyükşehir Belediyesi'nde projeyle ilgili program düzenlendi. Programa katılan Hilmi Güler, projenin önemine dikkat çekerek, kodlama eğitim alan 500 öğrencinin bundan faydalanacağını söyledi. Çanakkale Zaferi'ne de vurgu yapan Hilmi Güler, 'Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün riyasetindeki bu zaferi tekrar anmak istiyorum.Bunun yeni neslini bugün Vodafone Vakfı'nın programıyla geliştirmek için bu çalışmayı burada sürdürüyoruz.Vodafone Vakfı'na özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü; bundan sonraki savaş ileriye dönük olacak. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin torunları, yeni gençleri bundan sonraki nesil bu teknolojiyle gelişecek ve savaşacak. Bununda yansımalarını Yeni Zellanda'da görüyoruz. Buna göre bizim çok daha sıkı olarak bu programları hem yatay, hem dikey olarak sürdürmemiz lazımö dedi.

Kodlama eğitimi alan 500 öğrencinin olduğuna da dikkat çeken Hilmi Güler, 'Bu projeyi mutlaka ileriki programlarda da ele almamız gerekiyor. Bununla ilgili bizim ayrıca akıllı şehir projemiz var. Ordu'nun bütün sistemlerini, sistematik olarak ele alması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmayı da önümüzdeki hafta protokolünü imzalayacağız. Yeni dönemde 15 hoca yetiştiriyoruz. Bin oyun yazacak, program oyunu hazırlanacak. Bu büyük bir sektör. Milyarlarca doların olduğu bir sektörö şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:12 Kaynak: DHA

AK Parti, Ordu, Mehmet Hilmi Güler, Güncel
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