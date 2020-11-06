Son dakika haberleri: Ordu merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ordu merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon

06.11.2020 23:30
Son dakika haberleri: Ordu merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ordu merkezli 6 ilde, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik düzenlenen ve 45 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu merkezli 6 ilde, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik düzenlenen ve 45 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Ordu, Diyarbakır, Samsun, Tokat, Giresun ve Bitlis'te silah ile mühimmat kaçakçılığı suçlularına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 45 kişiden, 13'ü emniyetteki işlemlerin ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eş zamanlı 47 adrese, 65 ekip ve 274 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 25 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait mermi ile tarihi eser niteliğinde toplam 38 tabanca, tüfek, kılıç, kama, çeşitli süs, obje ve eşyalar ele geçirilmişti.

Daha önce gözaltına alınan 45 şüpheliden 13'ü savcılığın talimatıyla adli kontrol kararıyla, 19'u ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalmıştı.

Son dakika haberleri: Ordu merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon

Operasyon, Fatsa, Silah, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Ordu merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sergen Yalçın'dan oyuncularına veryansın: Üç kere geliyorlar ikisi gol oluyor Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, Başakşehir ve F.Bahçe maçlarında cezalı duruma düştü Ermenistan'ın Suriye'den Dağlık Karabağ ve Zengilan'a getirdiği paralı askerlerin listesi ortaya çıktı Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki Semir'in hayali aşçılıktı ABD Gizli Servisi, Başkan Adayı Joe Biden'ın güvenliğini artırmayı planlıyor 'Süt banyosu' rezaletinin yaşandığı Benefit Süt Toplama Merkezi'nin sahibi, işçilerin bahanesine sığındı: Süt değil deterjandı Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin
Gaziantep-Beşiktaş maçında sinirler gerildi! Yedek kulübesi bir anda karıştı Gaziantep-Beşiktaş maçında sinirler gerildi! Yedek kulübesi bir anda karıştı         
23:25
Artan vakalar sonrası Bakan Koca'dan hayati iki uyarı: Seyahatlerinizi erteleyin, hareketliliğinizi sınırlandırın Artan vakalar sonrası Bakan Koca'dan hayati iki uyarı: Seyahatlerinizi erteleyin, hareketliliğinizi sınırlandırın         
22:55
Rusya'da bir gök taşının düşme anı amatör kameralara yansıdı Rusya'da bir gök taşının düşme anı amatör kameralara yansıdı         
22:17
Başkanlık yarışında geride olan Trump'tan yeni açıklama: Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim Başkanlık yarışında geride olan Trump'tan yeni açıklama: Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim         
21:53
Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı         
21:46
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı         
20:43
Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı         
19:41
TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:05
Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar         
15:58
Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü         
15:01
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 23:45:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Ordu merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei