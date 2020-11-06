Son dakika haberleri: Ordu merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon - Son Dakika

Ordu merkezli 6 ilde, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik düzenlenen ve 45 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Ordu, Diyarbakır, Samsun, Tokat, Giresun ve Bitlis'te silah ile mühimmat kaçakçılığı suçlularına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 45 kişiden, 13'ü emniyetteki işlemlerin ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eş zamanlı 47 adrese, 65 ekip ve 274 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 25 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait mermi ile tarihi eser niteliğinde toplam 38 tabanca, tüfek, kılıç, kama, çeşitli süs, obje ve eşyalar ele geçirilmişti.

Daha önce gözaltına alınan 45 şüpheliden 13'ü savcılığın talimatıyla adli kontrol kararıyla, 19'u ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalmıştı.