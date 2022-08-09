Ordu'daki kazada ölen 2 fındık işçisi toprağa verildi, minibüs sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'daki kazada ölen 2 fındık işçisi toprağa verildi, minibüs sürücüsü tutuklandı

09.08.2022 14:57
Ordu'daki kazada ölen 2 fındık işçisi toprağa verildi, minibüs sürücüsü tutuklandı

ORDU'nun Ünye ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışıp devrilen minibüste hayatını kaybeden fındık işçileri Zekiye Şeker (54) ile Tuncay Gümüş'ün (34) cenazeleri toprağa verildi.

ORDU'nun Ünye ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışıp devrilen minibüste hayatını kaybeden fındık işçileri Zekiye Şeker (54) ile Tuncay Gümüş'ün (34) cenazeleri toprağa verildi. Yaralanan 14 fındık işçisi, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, gözaltına alınan minibüs sürücüsü Sedat Koyun ise tutuklandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Samsun- Ordu kara yolu Çaybaşı sapağında meydana geldi. Fındık hasadına giden işçileri taşıyan Sedat Koyun yönetimindeki 05 ABG 465 plakalı minibüsle Ahmet Taş yönetimindeki 52 ES 027 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Minibüs takla atıp ters dönerken, hafif ticari araç ise refüje çıktı. Kazada sürücüler ile 18 işçi yaralandı. Ünye, Fatsa ve Terme'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan fındık işçileri Zekiye Şeker ile Tuncay Gümüş, kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİLERKazada hayatını kaybeden Zekiye Şeker ile Tuncay Gümüş'ün cenazeleri, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak, Ünye ilçesine getirildi. Zekiye Şeker için Yunus Emre Mahallesi'ndeki Saca Camii'nde, Tuncay Gümüş için de Pelitli Yatak Camii'nde cenaze namazı kılındı. Şeker ile Gümüş, öğle vakti kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Yaralı fındık işçilerinden 14'ü taburcu edilirken 2 kişinin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi. Sürücüler ise tedavilerinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Sedat Koyun, çıkarıldığı hakimlikçe 'trafik kurallarını ihlal etmek' suçundan tutuklandı. Hafif ticari araç sürücüsü ise serbest bırakıldı.


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Fındık işçilerini taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır 20 yaralı Fındık işçilerini taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır 20 yaralı Ordu'da minibüsün hafif ticari araçla çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı Ordu'da minibüsün hafif ticari araçla çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Tragger, Gümüş, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'daki kazada ölen 2 fındık işçisi toprağa verildi, minibüs sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'daki kazada ölen 2 fındık işçisi toprağa verildi, minibüs sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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