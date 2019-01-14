Son Dakika Haberleri: Ordu'ya 4 Derslikli Anaokulu

Ordu'ya 4 Derslikli Anaokulu

1 saat önce

Ordu'ya 4 derslikli anaokulu Vali Seddar Yavuz ve hayırsever Rüstem Öztürk arasında protokol imzalandıORDU - Ordulu hayırsever bir vatandaş tarafından, Altınordu ilçesine yapılması planlanan anaokulunun protokolü imzalandı.

Ordu'ya 4 derslikli anaokulu
Vali Seddar Yavuz ve hayırsever Rüstem Öztürk arasında protokol imzalandı

ORDU - Ordulu hayırsever bir vatandaş tarafından, Altınordu ilçesine yapılması planlanan anaokulunun protokolü imzalandı.
Ordulu hayırsever Rüstem Öztürk tarafından, Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesine, 2 katlı ve 4 derslikli anaokulu yaptırılacak. Anaokulunun yapımı için, valilik makamında, Vali Seddar Yavuz ve hayırsever vatandaş Rüstem Öztürk tarafından protokol imzalandı.
İmza töreni öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ordu Valisi Seddar Yavuz, böyle bir protokolü imzalamalarından dolayı mutlu olduklarını belirtti. Hayırsever vatandaşın, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesine yaptıracağı anaokulunun öneminden bahseden Vali Seddar Yavuz, "Eğitim ve eğitim yatırımları Allah katında da mille nezdinde de en kıymetli ve değerli yatırımlar. Birçok çocuğumuzun ve kardeşimizin gelişimine, akademik başarısına ve hayatına katkı sunacak bir eğitim yatırımı ile beraberiz" dedi.
Hayırsever vatandaş Rüstem Öztürk de kendisine yapılması planlanan anaokulunun sıkıntısız bir şekilde tamamlanması durumunda mutlu olacağını belirtti.
Konuşmaların arından Vali Seddar Yavuz ve hayırsever vatandaş arasında protokol imzalandı. İmza törenine ayrıca, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten ve Ordu Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:46 Kaynak: İHA

Altınordu, Ordu, Yerel
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