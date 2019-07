Ordulu Ahmet Şahin , 1975 model özel seri minibüse gözü gibi bakıyor Çiçek Abbas 'ın VIP versiyonuMinibüsü görenler, fotoğraf çektirmek için kimi zaman sıraya dahi giriyorORDU - Ordu'da yıllar önce satın aldığı 1975 model minibüsü keyfince modifiye ettiren Ahmet Şahin, 'Çiçek Abbas' filmini adeta günümüzde yaşatıyor. Görenlerin oldukça dikkatini çeken aracı fotoğraflamak için, insanlar sıraya bile girebiliyor.Ordulu Ahmet Şahin, yaklaşık 10 yıl önce aldığı 1975 model Ford marka özel seri minibüsü, kendi keyfine göre restore ettirdi. Önceden askeriyede ambulans olarak hizmet veren ve Ahmet Şahin aldıktan sonra özel bir kırmızı rengine boyanan minibüs, insanların aklına, Sinan Çetin 'in yönetmenliğini yaptığı, baş rollerinde İlyas Salman Şener Şen ve Pembe Mutlu 'nun yer aldığı 1982 yılı yapımı Türk komedi-drama filmini getiriyor. Evin altında yapılan garajda üzerine örtü kapatılarak muhafaza edilen minibüs, Türkiye 'de bulunan benzerleri arasında motor, şanzıman ve donanım olarak da farklı olduğundan eşine çok az rastlanıyor. Orijinale sadık kalınarak, yarı VIP olarak restore edilen minibüs, konforuyla da dikkat çekiyor."Aileden birisi gibi, satmayı hiç düşünmedik"Eşine az rastlanan minibüsün sahibi Ahmet Şahin, eskiden gelen heves nedeniyle aracı 10 yıl önce satın aldığını, şimdilerde ise aracın kendi ailelerinden birisi olduğunu söyledi. Şahin, "1975 model Alman diye hitap edilen Avrupa bir araç. Şu anki araç daha önceden ambulans olarak askeriyede ambulans olarak kullanılmış. 1984 yılında babam sağ iken bize bir minibüs almıştı. O zamanlarda bizde heves vardı. Sonrasında da bu aracı aldık. Bu araç sonradan bize aileden birisi gibi geldi. Şimdi bu araç bizim bir evladımız gibi, elden çıkartmayı düşünmedik. Mahallenin ve Ordu'nun simgesi halinde" dedi."Çiçek Abbas filmindeki araçtan daha eski""Aracı görenler de zaten park ettiğimiz yerde sıraya geçip, fotoğraf çektirmek istiyorlar" diyen Şahin, "İnsanların çok farklı tepkisi oluyor. Bu araç Çiçek Abbas filminde kullanılan araçtan daha eski. Filmde kullanılan araç yerli ama bu aracın her tarafı sac. Nadir bulunan bir araç" şeklinde konuştu."Sıfır araç fiyatı teklif edildi ama satmadım" Araç için 5 yıl önce sıfır otomobil fiyatı kadar para teklif edildiğini ancak satmaya kıyamadığını belirten Şahin, aracın motorunun V6 olmasından kimi zaman polis ekipleriyle sıkıntı yaşayabildiklerini de aktardı. Çıkan sesten dolayı polislerin kimi zaman para cezası yazmak istediklerini ancak aracın orijinal sesinin gürültülü olduğunu belirten Ahmet Şahin, "Bunda abartı egzoz olduğunu zannediyorlar. Ben araçta iken polisimiz beni durdurdu ve ceza yazmak istediğini söyledi. Ekiplere aracın orijinalinin böyle olduğunu söyledim. Amerikan araçları gibi gürültü çıkartıyor" şeklinde konuştu.Ahmet Şahin aracı her gördüğünde mutlu olduğunu dile getirerek, görmek isteyenlerin de ziyarette bulunabileceklerini aktardı.Oğluna 'Çiçek Abbas' lakabı takıldıAhmet Şahin'in oğlu Tamer ve Soner Şahin de araç ile gezmekten oldukça fazla keyif aldıklarını belirterek, dikkatlerin bu araçta toplandıklarını aktardılar. Araç sayesinde insanların kendilerini tanıdıklarını belirten Tamer ve Soner Şahin, babalarından sonra aracı en iyi şekilde muhafaza edeceklerini belirttiler. Soner Şahin ayrıca, araç sayesinde kendi lakabının 'Çiçek Abbas' olduğunu da sözlerine ekledi.