Ordulu öğrenciler 23 Nisan sevincini Vali Yavuz ile paylaştı - Son Dakika

Ordu'da bazı öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevincini görüntülü bağlandıkları Vali Seddar Yavuz ile paylaştı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, kentte farklı etkinliklerle kutlanacak.

Bu kapsamda, öğrenciler arasında tasarım beceri çalışmaları, sanatsal aktiviteler, günün önemine ilişkin uzaktan bağlantılar, evlerin bayraklarla donatılması ve süslenmesi, çocukların dilinden şarkılar, İstiklal Marşı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırlanan 100. yıl marşının evlerin balkonundan hep birlikte okunması gibi 16 etkinlik gerçekleştirilecek.

Etkinlikler çerçevesinde, Korgan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Gökçe Anayol, Mesudiye Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Şevval Koçyiğit ve Ünye Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Hakan Emin Akman, Skype aracılığıyla Vali Yavuz'u görüntülü arayarak yazdıkları mektubu okudu.

Öğrenciler, 23 Nisan sevincini Vali Yavuz ile paylaştı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yavuz, "Size inancımız, güvenimiz hep var ama sizleri dinledikçe bu inancımız ve güvenimiz daha çok artıyor. Bunu tüm samimiyetimle söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Yavuz, bayramı kutlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun silah arkadaşlarını ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitleri, kahraman gazileri rahmet, minnet ve şükranla yad etti.