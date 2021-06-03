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Organik evsel atıklardan üretilen biyogazın verimliliği grafenle yüzde 30 artırıldı - Son Dakika

Organik evsel atıklardan üretilen biyogazın verimliliği grafenle yüzde 30 artırıldı

03.06.2021 11:31
Organik evsel atıklardan üretilen biyogazın verimliliği grafenle yüzde 30 artırıldı, System.String[]

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde organik evsel atıklardan üretilen biyogazın verimliliğinin grafen kullanılarak yüzde 30 artırıldığı bildirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde organik evsel atıklardan üretilen biyogazın verimliliğinin grafen kullanılarak yüzde 30 artırıldığı bildirildi.

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Demirel ile aynı fakülteden Doç. Dr. Öznur Begüm Gökçek, Dr. Öğretim Üyesi Hamdi Muratçobanoğlu, Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi araştırmacısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Zan, Bursa Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Deniz Uçar, grafen kullanarak organik evsel atıklardan verimli biyogaz üretilmesi için proje hazırladı.

Projenin yürütücüsü Demirel, AA muhabirine, projeyle organik evsel atıklardan biyogaz elde ederken, nano-malzeme grafeni (Karbon tabanlı malzemelerin en incesi) kullanarak bu sistemin verimliliğini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Projede, kentsel katı atık bölgesinden aldıkları organik evsel atıklardan biyogaz ürettiklerini anlatan Demirel, şunları kaydetti:

"İki reaktörümüz var, bunlardan birine nanomalzeme olarak grafen ekledik. Diğeri ise grafensiz kontrol reaktörü. Grafen kullandığımız reaktörlerde, ürettiğimiz biyogazın içindeki metan oranı yaklaşık yüzde 30 daha fazla. Bu dikkat çekici bir sonuç. Çünkü biyogazın içindeki metan oranı arttıkça bunun enerjiye dönüşebilen kısmı artıyor. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda başarılı olduk. Nihai hedefimiz, elde ettiğimiz biyogazın içindeki metanı hammadde olarak kullanarak katma değeri yüksek ikincil bir malzeme üretmek."

Demirel, proje tamamlandığında laboratuvarda elde ettikleri sonuçları gerçek ölçekli tesislere önereceklerini belirtti.

TÜBİTAK'tan projeye 1 milyon lira destek

Meyve suyu fabrikaları, evsel su atık arıtma tesisleri veya çiftlik ölçekli yerlerdeki biyogaz tesislerinde, önerebilecekleri oranlarda grafen kullanıldığında bunun direkt verime yansıyabileceğini düşündüklerine işaret eden Demirel, "Gerçek ölçekli tesislerde bunu nasıl uygulayabiliriz diye araştırıyoruz. Tesislerin bu şekilde biyogazla üretecekleri enerji miktarı daha fazla olacaktır. Nihayetinde biyogaz tesislerinin elektrik üretim potansiyeli artacaktır ve üretilen elektrik şebekeye satılabilir ya da şirket kendi elektrik ihtiyacını karşılamada kullanabilir." ifadelerini kullandı.

Demirel, projeye TÜBİTAK'ın yaklaşık 1 milyon lira destek verdiğini, bu sayede 5 öğrenciye burs imkanı sağladıklarını dile getirdi.

Çalışmalara üniversitenin yerli imkanlarıyla devam ettiklerini anlatan Demirel, grafenin Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'inde üretildiğini sözlerine ekledi.

Organik evsel atıklardan üretilen biyogazın verimliliği grafenle yüzde 30 artırıldı
Organik evsel atıklardan üretilen biyogazın verimliliği grafenle yüzde 30 artırıldı
Organik evsel atıklardan üretilen biyogazın verimliliği grafenle yüzde 30 artırıldı
Organik evsel atıklardan üretilen biyogazın verimliliği grafenle yüzde 30 artırıldı
Organik evsel atıklardan üretilen biyogazın verimliliği grafenle yüzde 30 artırıldı

Mühendislik Fakültesi, Öğretim Üyesi, Karbon, Niğde, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Organik evsel atıklardan üretilen biyogazın verimliliği grafenle yüzde 30 artırıldı - Son Dakika


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