Organik hayata dönüş

Ziyarette, Keçiören'in sorunları ve yapılacaklar masaya yatırıldı.

TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Zafer Yıldırım önderliğinde ve Keçiören Belediye Başkanı ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete, TÜGİAD Ankara üyeleri yoğun katılım gösterdi. TÜGİAD'ın faaliyetlerinden bahsederek konuşmasına başlayan TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Zafer Yıldırım " Türkiye'de 60 sektörde faaliyet gösteren üyelerimizi bir çatı altında buluşturuyoruz. TÜGİAD'ın üyeleri yıllık 10 milyar doların üzerindeki ihracat ile ağırlıklı olarak dış ticarete ulaşmaktadır ve buna önem vermektedir. 1993 yılından günümüze kadar hala devam eden Brüksel'de daimi bir temsilciliğimiz bulunmakta. Avrupa genelinde toplamda 45 bin genç girişimciyi temsil eden YES yani Avrupa Genç İş adamları Dernekleri Konfederasyonunun Yönetim Kurulu üyeliğini devam ettirmektedir. Ekonomik gelişme ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla genç girişimcilere destek vermek ve ulusal ve uluslararası piyasalarda katma değer yaratmak ve tüm bu süreçte ülkenin refahını üst seviyede tutmak en büyük amacımız" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğuna vurgu yapan Turgut Altınok, ithalat oranının azalması gerektiğini söyledi. Yeniden eskiye dönüş yapılıp, ata tohumları, organik tarım ve hayvancılığı canlandıracaklarını söyleyen Altınok "Geleceğimiz, ülkemiz, çocuklarımız için, sağlıklı olmak, sağlıklı beslenmek ve sağlıklı bir çevre için Kösrelik, Güzelyurt, Çalseki, Sarıbeyler köylerimizde organik tarım yapacağız. Buradan başlayan ışık dalga dalga yayılacak" dedi. Ziyaret TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Zafer Yıldırım'ın teşekkür plaketi takdimi ile son buldu.