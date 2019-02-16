Son Dakika Haberleri: Organize İşler Sazan Sarmalı Netflix'te

Organize İşler Sazan Sarmalı Netflix'te

1 saat önce

Netflix'te Türk filmi zamanı! Yılın en çok konuşulan yapımlarından Organize İşler Sazan Sarmalı bugünden itibaren Netflix'te.

Organize İşler Sazan Sarmalı Netflix'te, System.String[]

Türkiye dahil, ABD'den İngiltere'ye, Kanada'dan Danimarka'ya, 190'dan fazla ülkedeki izleyiciler, İstanbul'un altını üstüne getiren üçkağıtçı Asım Noyan ve çetesinin maceralarına tanıklık edecek.

Yılmaz Erdoğan imzası taşıyan Organize İşler Sazan Sarmalı'nın kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut ve Erdem Baş gibi isimler yer alıyor.

Tabii Netflix'teki yegane Türk filmi Organize İşler Sazan Sarmalı değil. Komediden dramaya yelpaze geniş. Yerli yapım sevenler aşağıdaki listeye göz atabilir:

Kaybedenler Kulübü. Fazla söz gerek yok. Nejat İşler ve Yiğit Özşener'li film, 10 Şubat itibariyle Netflix'te. Bilenler (sayıları hayli fazladır), bilmeyenlere anlatıversin.

Ayla. Türkiye'nin Oscar aday adayıydı ve çok ses getirdi. Kore Savaşı yıllarına götüren yapımı izlerken mendillerinizi hazır tutun.

Aile Arasında. Kadroda Gülse Birsel, Engin Günaydın, Demet Evgar gibi isimler olunca, haliyle bol kahkaha da garanti oluyor.

Yol Arkadaşım. Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak birlikte yollara düşerse ne olur? Buyurun, kendi gözlerinizle görün…

Veda. Zülfü Livaneli'nin yönetmenliğini yaptığı film, Mustafa Kemal'in hayatına ışık tutuyor. 22 Şubat'ta Netflix'te gösterime girecek.

İstanbul Kırmızısı. Ferzan Özpetek'in imzasını taşıyan filmin kadrosunda Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Mehmet Günsür, Zerrin Tekindor, Nejat İşler ve tabii İstanbul var.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:57 Kaynak: Bültenler

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