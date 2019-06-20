Orgeneral Güler, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı ile görüştü
1 saat önce
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardhyl Kollçaku ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:52 Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
, Arnavutluk
Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardhyl Kollçaku ile bir araya geldi.
Orgeneral Güler, konuk komutanı Genelkurmay Karargahı
'nda törenle karşıladı.
Askeri bandonun iki ülkenin ulusal marşlarını çalmasının ardından Tuğgeneral Kollçaku tören kıtasını "merhaba asker" diyerek selamladı.
Törenin sonunda iki komutan Genelkurmay Karargahı'na geçerek görüştü.
Yerli firmalar piyasaya girdi, yabancı firmalar ilaçta fiyatı 3'te 1'e indirdi
Yumurta üreticilerinin gözü Irak pazarında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi'nin ölümü bir cinayettir, Türkiye sessiz kalmayacak
Bahçeli'den, Küçükkaya ve İmamoğlu'nun otel görüşmesiyle ilgili ilk tepki: İyi niyetli değil