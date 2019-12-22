Orgeneral Küçükakyüz, Şırnaklı kızın hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orgeneral Küçükakyüz, Şırnaklı kızın hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

Orgeneral Küçükakyüz, Şırnaklı kızın hayalini gerçekleştirdi

6 saat önce

Şırnak'ta bir lisede öğrenci olan Zeynep Çelik'i, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığına davet eden Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, genç kızın pilotlarla tanışma hayalini gerçekleştirdi.

Orgeneral Küçükakyüz, Şırnaklı kızın hayalini gerçekleştirdi, System.String[]

Şırnak'ta bir lisede öğrenci olan Zeynep Çelik'i, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığına davet eden Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, genç kızın pilotlarla tanışma hayalini gerçekleştirdi.


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Çelik, "en büyük hayalim" dediği pilotlarla tanışmayı istediğini ve onlara olan sevgisini anlatan bir mektup yazdı. Çelik, Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik'in yardımlarıyla mektubunu Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığından çeşitli hediyelerle mektubuna cevap gönderilen Çelik'e, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından büyük bir sürpriz yapıldı. Orgeneral Küçükakyüz, Çelik'i hayallerine kavuşması için Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığına davet etti. Orgeneral Küçükakyüz'ün özel davetlisi olan Çelik, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan tarafından Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığına uğurlandı. Konya'da Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel ile bir araya gelen Çelik, 3'üncü Ana Jet Üs 134'üncü Akrotim Filo Komutanlığını ziyaret etti. Burada, Türk Yıldızları'nın uçuş brifingine katılan Çelik, akrotimin kullandığı NF-5 uçaklarından birinin kokpitine bindi. Ardından uçuş hazırlığı yapan F-16 pilotlarıyla bir araya gelen Çelik, ilk olarak Solotürk'ün sonrasında ise bir nakliye uçağının kokpitine geçti. Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağını gezen Çelik, savaş uçaklarının iniş ve kalkışlarını seyrederek F-16 simülatöründe savaş uçağı kullandı.


Hayallerinin gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşayan 11. sınıf öğrencisi Çelik, pilotluğu çok sevdiğini, kendisinin pilot olmak istediğini ve mektubuna yanıt verilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu aktardı.


Hayallerini gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz'e teşekkür eden Çelik, ilk defa Konya'ya gelirken uçağa bindiğini kaydetti. Çelik, 3. Ana Jet Üs Komutanlığına yaptığı ziyaretin ardından memleketine uğurlandı. - ANKARA

Zeynep Çelik, Şırnak, Pendik, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:21 Kaynak: İHA
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