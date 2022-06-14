Orhan Sümer: "Memleket Parsel Parsel Katarlılara Satılıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Orhan Sümer: "Memleket Parsel Parsel Katarlılara Satılıyor"

14.06.2022 14:58
Orhan Sümer: "Memleket Parsel Parsel Katarlılara Satılıyor"

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, “Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden inanılmaz derecede gayrimenkul alımı gerçekleşiyor. Şehirlerin içine mahalle aralarındaki binaların satışına kadar satışlar yapıldığını görüyoruz. Memleket parsel parsel Katarlılara satılıyor” dedi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, "Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden inanılmaz derecede gayrimenkul alımı gerçekleşiyor. Şehirlerin içine mahalle aralarındaki binaların satışına kadar satışlar yapıldığını görüyoruz. Memleket parsel parsel Katarlılara satılıyor" dedi.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu üyesi Orhan Sümer, yabancıların gayrimenkul alımına ilişkin açıklama yaptı. Ekonomik krizin Türk vatandaşları için her geçen gün daha da zor bir hale gelmesini vurgulayan Sümer, yabancı uyrukluların özellikle Katar ve Arap Emirlikleri vatandaşlarının Türkiye'yi rant kapısı olarak gördüğünü belirtti. AKP'nin yanlış ekonomi politikaları yüzünden Türk lirasının değersizleştiğini kaydeden Sümer, memlekete 'kelepir tabelası' asıldığını ve ülkenin yabancı akınına uğradığına dikkat çekti.

"AKP'NİN BİTMEYEN KATAR SEVDASI"

AKP'nin dış politikada tutarlı olmadığının da altını çizen Sümer, "Ne zaman saray iktidarı ülkeyi ekonomik olarak dar boğaza sürüklese Katar şeyhleri, sarayın en sevdikleri haline geliveriyor. Geçen haftalarda Galataport ve İstanbul Havalimanı'nın Katarlılara satılacağı haberleri kamuoyuna yansımıştır. Doğrulama gelmediği gibi yalanlama da olmadı. Daha önce Katarlılara satılanları da tüm Türkiye biliyor. Sarayın Katar sevdası bitmeyebilir ama vatandaşın tahammülü artık bitmiştir" dedi.

YORUMLAR
500
Tarladan 6 TL'ye çıkan kavun, markette 2 katı fiyata satılıyor Tarladan 6 TL'ye çıkan kavun, markette 2 katı fiyata satılıyor Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Amigo Orhan Halk Merkezi'nde Kadınlarla Buluştu Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Amigo Orhan Halk Merkezi'nde Kadınlarla Buluştu
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orhan Sümer: 'Memleket Parsel Parsel Katarlılara Satılıyor' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
14:56 Kızının öldüğü saatte tuvalette olduğunu söyleyen kadın, olay anını canlandırdı!
14:49 Sağlık Bakanlığı önünde aksiyon dolu anlar! Bir sağlık çalışanı "Bakan Koca gelmezse kendimi patlatacağım" diyerek kendini ambulansa kilitledi
14:47 Bakan Akar'dan "Kıbrıs'ın kuzeyinde işgaliniz sürüyor" diyen Yunan parlamentere çok sert çıkış: Siz kavga etmek istiyorsunuz!
14:40 Aydemir Akbaş'tan skandal sözler: Allah gecinden versin şu an eşim ölse, hemen bir tane 20'lik alırım! Lazımsa neden almayayım?
14:37 Fenerbahçe, Marcelo transferinde sona geldi! Yıldız futbolcu maaş beklentisini kulübe iletti
14:28 CHP'den kesin ihracı istenen Tanju Özcan: Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım
14:11 Erdoğan butona bastı Türksat 5B uydusu hizmete girdi
13:29 Meksika'da korkunç olay! Hakkında çocuk kaçırma ticareti yaptığı iddia edilen siyasetçi yakılarak öldürüldü
13:13 Canan Kaftancıoğlu, CHP üyeliği düşürüldükten sonra açıklama yaptı: Korkularının ecele faydası olmayacak
13:11 Dans ederek penaltı kurtaran kaleci dünya gündemine oturdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 15:02:45. #1.13#
SON DAKİKA: Orhan Sümer: "Memleket Parsel Parsel Katarlılara Satılıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement