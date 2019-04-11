Son Dakika Haberleri: Orman İşçisi, Kestiği Ağacın Altında Kaldı

Orman İşçisi, Kestiği Ağacın Altında Kaldı

58 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Karaköy Köyü mevkiinde, orman işçisi İsmail Aydın (36) kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Orman İşçisi, Kestiği Ağacın Altında Kaldı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Karaköy Köyü mevkiinde, orman işçisi İsmail Aydın (36) kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Bayramiç ilcesine 32 kilometre uzaklıktaki Karaköy Köyü'nde bugün meydana gelen olayda, kestiği karaçam ağacının üzerine düşmesi sonucu işçi İsmail Aydın ağır yaralandı. Olay yerindeki arkadaşları, 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın'ın omuriliğinin zarar gördüğü belirtildi.

Evli ve 2 çocuk babası İsmail Aydın, ambulans ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:12 Kaynak: DHA
İşçi, İsmail Aydın, Bayramiç, Aydın, Güncel
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