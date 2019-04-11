Orman İşçisi, Kestiği Ağacın Altında Kaldı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç
ilçesine bağlı Karaköy
Köyü mevkiinde, orman işçisi İsmail Aydın
(36) kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.
Bayramiç ilcesine 32 kilometre uzaklıktaki Karaköy Köyü'nde bugün meydana gelen olayda, kestiği karaçam ağacının üzerine düşmesi sonucu işçi İsmail Aydın ağır yaralandı. Olay yerindeki arkadaşları, 112 Acil Servis
ekiplerine durumu bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Aydın'ın omuriliğinin zarar gördüğü belirtildi.
Evli ve 2 çocuk babası İsmail Aydın, ambulans ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale
Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Çanakkale