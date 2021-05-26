Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarına iş başı eğitim - Son Dakika

Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü iş başı eğitimleri bugün başladı.

Seyitgazi Orman emvali deposunda yapılan eğitim ve tatbikat Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Bozan başkanlığında yapıldı. Orman yangınlarıyla mücadele Şube Müdürü Fikret Araç ve Makine Mühendisi Erhan Doğukan tarafından işletme şefleri, arazöz şoförleri ve yangın işçilerine Covid 19 tedbirlerine uygun bir şekilde iş başı eğitimi verildi. - ESKİŞEHİR