Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz Açıklaması - Son Dakika

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, 7 bin 442 meslektaşlarının iş bulma imkanına kavuştuğunu belirterek, "En önemli adımlardan biri 5 bin personel alımı ki bunun 1200'ü mühendis kardeşimiz devlet kadrolarına alınıyor. 2020 ve 2021'de de bu alımların devam etmesini istiyoruz." dedi.

Türkyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orman Mühendisleri Odası'nın, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu'na bağlı, 24 meslek örgütünden biri olduğunu ifade etti.

Meslektaşları tarafından, 2018 yılında "Birliğe Çağrı Çalışma Grubu" olarak genel merkezi yönetmeyle yetkilendirildiklerini anımsatan Türkyılmaz, bu tercihte bulunan meslektaşlarına bir kez daha teşekkür etti.

Türkyılmaz, iki yıldır genel merkezi ve 13 şubenin 9'unu yönettiklerini vurgulayarak, "Başta Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki devlet yönetiminin, sayın bakanımızın ve genel müdürlerimizin de destekleriyle beraber devletle kavgayı ortadan kaldırarak meslektaşlarımıza sahip çıktık. Dolayısıyla 7 bin 442 meslektaşımız diploması ile iş bulma imkanına kavuştu. En önemli adımlardan biri 5 bin personel alımı ki bunun 1200'ü mühendis kardeşimiz devlet kadrolarına alınıyor. 2020 ve 2021'de de bu alımların devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Yasa gereği oda genel başkanlığı seçimlerinin iki yılda bir yapıldığına işaret eden Türkyılmaz, bu yasanın düzenlenmesini, sendika yasasındaki gibi 4 yılda bir seçim yapılmasını istediklerini dile getirdi.

Türkyılmaz, şube başkanlık seçimlerinin devam ettiğini aktararak, "Göreve geldiğimizden beri biz ciddi manada gayret gösterdik, teşkilatımız da şimdi bize teveccüh gösteriyor. Yapılan şube başkanlığı seçimlerinde, Birliğe Çağrı Çalışma Grubu'ndan aday olan tüm arkadaşlarımız kazandı. İnanıyoruz ki meslektaşlarımız yapılacak diğer seçimlerde de yine Birliğe Çağrı Çalışma Grubu listelerine destek verecekler." ifadesini kullandı.

"Alanda, bu ülkeyi seven meslek birimine sahibiz"

Meslektaşlarının sorunlarının çözümü noktasında gece gündüz çalıştıklarının altını çizen Türkyılmaz, "Ormancıyız, doğaya sahip çıkan bir meslek mensubuyuz, o nedenle de meslektaşlarımızı listelerimizi desteklemeye davet ediyoruz." dedi.

Türkyılmaz, Orman Mühendisleri Odası'nın üye sayısının 17 bin 429 olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni mezunundan, ölene kadar her türlü devlet kademesinde ve özel sektörde iş yapan meslek mensuplarımız örgütümüze üye. Meslek mensuplarımızın, ülkemizin en ehliyetli, liyakatlı meslek mensupları olduğunun altını çizmek isterim. Alanda, bu ülkeyi seven meslek birimine sahibiz. Bu ülkenin 82 milyon insanını ve tüm coğrafyasını seviyoruz ve saygı duyuyoruz. Bizim meslek mensupları için bakışımız şudur, PKK, DEAŞ, PYD, FETÖ gibi terör örgütleri bizim düşmanımızdır, onların dışında tüm meslek mensuplarımız, bizim meslektaşımız ve kardeşimizdir. Biz 17 bin 429 meslektaşımıza hizmet etmek için odamızı yönetiyoruz ve yönetmeye devam edeceğiz. O nedenle seçimlerin bir gün, hayatın her gün olduğunu asla unutmamalarını istirham ediyorum. Hiçbir meslek mensubunun gönlünün kırılmamasını ve zarar görmemesini istiyoruz. Seçim bittiğinde hayatın devam ettiğini unutmamamız gerekir."

Genel başkanlık seçiminin mart ayının son haftasında yapılacağını belirten Türkyılmaz, "Birliğe Çağrı Çalışma Grubu olarak genel merkezi alma noktasında bir endişemiz yok. Biz tüm Türkiye'yi yemyeşile boyamak istiyoruz." diye konuştu.