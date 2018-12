Ormana Kaçan "Doru"Yu Yavrusu "Pamuk" Çiftliğe Döndürdü

RIDVAN KORKULUTAŞ - Gaziantep 'te bir çiftlikten kaçan ve uzun uğraşlara rağmen yakalanamayan "Doru" isimli midillisi, yavrusu "Pamuk"u gördükten sonra "inadından vazgeçerek" çiftliğe döndü.Çiftçilik yapan Mustafa Kurt 'un 4 yaşındaki oğlu Mehmet Hamit için Şehitkamil ilçesinde Bilek Mahallesi'ndeki çiftliğinde beslediği midilli, yaklaşık 13 gün önce bekçinin çiftliğin kapısını açık bırakması üzerine kaçtı.Çiftlikten yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda avcılar tarafından görülen midilliyi, 3 gün önce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde görevli veteriner sağlık teknisyeni Hakan Parlar, uyuşturucu iğne atan tüfekle yakalamak istedi ancak bölgedeki sis ve hayvanın sürekli hareket halinde olması nedeniyle sonuç alamadı.Hava şartlarının normale dönmesiyle Doru'nun yakalanması için tekrar çalışma başlatan Parlar, daha önceki yakalama girişimlerinde ürken Doru'yu 2 yıldır ayrı olduğu yavrusu sayesinde yakalayabileceğini düşündü.Bunun üzerine Mustafa Kurt'un bir arkadaşının çiftliğinde baktığı "Pamuk", sahibinden izin alınarak annesinin bulunduğu ormana götürüldü.Parlar, tarafından kontrollü olarak yakınına kadar götürülen yavrusunu gören anne midilli, kaçmaktan vazgeçti ve yaklaşık 10 kilometre yürüyerek, hiçbir müdahale yapılamadan çiftliğe geri döndü.Çiftlikte yavrusuyla uzun süre koklaşan Doru, daha sonra yanına insanların yaklaşmasına da müsaade etti.Mustafa Kurt, 4 yaşındaki oğlu Mehmet Hamit'i görüntülü arayarak, midillisinin yakalandığı müjdesini verdi."Bir can kurtardığımız için çok mutluyuz"Yaklaşık 13 gündür yağmur çamur demeden midilliyi yakalamak için çaba gösteren Mustafa Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doru'ya kavuştukları için çok mutlu olduklarını söyledi.7 yaşındaki dişi midilliyi 4 yıl önce oğlu için aldığını, Doru'nun çok uysal bir hayvan olmasına rağmen yaklaşık 13 gün önce çiftlikten kaçtığını belirten Kurt, şöyle konuştu:"Bir can kurtardığımız için çok mutluyuz. Kendisini doğada savunmayacak bir hayvandı, onun için çok mutluyuz. Midillinin yakalanmasında bizden desteklerini esirgemeyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler'e çok teşekkür ediyorum. Bize her türlü desteği sağladı. Doru, 2 yıldır yavrusundan ayrıydı, onu görünce hemen tanıdı ve geldi. Oğlum da bu müjdeli habere çok sevindi.""Mutlu sonla bitti, şükürler olsun"Gaziantep Hayvanat Bahçesi Veteriner Sağlık Teknisyeni Hakan Parlar da kendisine görev verilmesinin ardından midillinin uyuşturucu iğneyle vurularak yakalanması için uzun süre uğraştıklarını ifade etti.Hayvanlara iyi davranılması gerektiğini vurgulayan Parlar, "Yavrusunun getirilmesini biz önerdik. Hayvanın dilinden anlamak lazım, onu kovalamakla, vurmayla olmaz. Bazı hayvanlar vurulur, bazıları da bu örnekte olduğu gibi vurulmadan da yakalanılabilir. Mutlu sonla bitti, şükürler olsun." diye konuştu.