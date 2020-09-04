Ormancılardan mesaj: "Size hakkımızı helal etmiyoruz" - Son Dakika

Son zamanlarda artan orman yangınlarından dolayı orman emekçisi olarak çok üzgün olduklarını belirten Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, "Evlatlarımız, yavrularımız gibi yetiştirdiğimiz ormanlarımızı bilinçsiz bir ateşle yok ediyorlar. Bu insanlara haklarımızı helal etmiyoruz. Yaşanır bir ülke, doğasıyla, tabiatıyla, havasıyla, ekonomik ve sosyal yapısıyla daha müreffeh bir hayat için ormanları korumak, yaşatmak olmazsa olmazımız olmalıdır" dedi.

Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, yaptığı yazılı açıklamada ormanı sadece bir bölgeye sıkıştırmamak gerektiğini, Türkiye'de ormanın Karadeniz'den, Akdeniz'den, Ege'den ibaret olmadığını belirterek, "Türkiye mevsimsel özellikleri bakımından ve tabi kaynakları açısından her bölgesi için ormanlaştırma çalışmalarına uygundur. Bu açıdan ormanlaştırma, ağaçlandırma ve bu zenginliğimizi artırma çabasındayız. Sadece Avusturya'ya baktığımızda ülkenin gayri safi milli hasılasının yani ekonomik gelirlerinin büyük çoğunluğunun orman ve ormancılığa bağlı olduğu görülmektedir. Orman demek temiz hava demektir, oksijen demektir, sağlık demektir, ruh dinginliği, bereketli topraklar, yağmur demektir. Orman demek heyelan, erozyon, çölleşmeye dur demektir" dedi.

Ormancılık alanında atılan adımların gelecek nesillere en büyük sermaye ve miras olacağını, daha yaşanılabilir bir Türkiye için ormanı, doğayı, ağaçları seven bilinçli bir gençlik yetiştirmenin şart olduğunu belirten Aslan şöyle dedi:

"Bu alana aktarılacak her kaynak, alanda ve sahada çalışacak her birey bizim geleceğimizi sağlığımızı neslimizi mirasımızı besleyen koruyan bir nefer hükmündedir. Bu dünyada rütbesi olmasa da ahirette kat ve kat mükafatlandırılacağına inancımız sonsuz olan bir mesleği yapıyoruz. Sıkıntılarımız yok mu, çok. Orman çalışanlarını sadece ormanların yandığı anda harekete geçen bireyler olarak değerlendirenler çok büyük bir yanılgı içerisindedirler."

Orman işçileri olarak 12 ay işin olduğu bir meslek icra ettiklerini, buna karşılık 10 aylık ücret aldıklarını bildiren Settar Aslan, "Orman alanlarının yanmaması için verilen mücadelenin yanında, yanan sahaların ormana kazandırılması, fidanlama, yetiştirme süreçlerini hatırlatmak istiyorum. Bu ormanlar kendiliğinden oluştu diyen birileri çıkar mı bilmem ama Türkiye'de yeşilin sebebi biz, ateşin sorumlusu bilinçsiz topluluklardır. Bilinçsiz kişilere buradan sesleniyorum; sıcakların artması ile birlikte orman yangınlarının daha hızlı olduğu günlerde sebep olduğunuz bu yangınlardan dolayı kardeşlerimizin çektiği çilelere, verdiği mücadelelere gözlerinizi, kulaklarınızı tıkasanız dahi vicdanlarınız susmayacaktır. Öğlen sıcağında dışarıda yolda yürüyemeyen insanlar gece gündüz demeden ateşin karşısında mücadele veren ateş savaşçılarının haklarını ödeyemez. Bunun yanında orman demek savunma demektir. Korunma demektir. Bugün milli servetimiz olan ormanlara zarar vermek isteyenler bu ülkede terör suçu işlemişlerdir. Sabotaj şekliyle ormanlara verilen zararın cezası insanlık suçu olarak görülmeli, en yüksek dereceden cezalandırılmalıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz bugün öleceğini dahi bilsen bir fidan dik emri bu gerçeği apaçık bir biçimde sergiler. Pandemi döneminde insanlık bir kez daha şunu çok iyi anladı; doğayı yaşat ki insanlık yaşasın. Hayalimiz Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin 18. yüzyılda dediği 'Anadolu'da bir uçtan diğer uca bir maymun daldan dala konarak giderdi' günlerini yaşamak ve yaşatmaktır. Bunu artırmak için hizmet alanlarını kuvvetlendirmek, eksik personel sorununu çözmek, kadro bekleyen kardeşlerimizi kadroya almak, orman alanlarında ateşe karşı mücadele veren kardeşlerimizin kullandığı araçları kasko kapsamına almak ve bu vakitten sonra Orman Genel Müdürlüğü kapsamında göreve alınacak her bir kardeşimizin kadrolu olarak göreve alınması şarttır. Biz her zaman şunu söylüyoruz; ateş ile doğanın savaşında doğa kazansın" dedi. - ANKARA