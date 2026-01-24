Ormancılık Kooperatifleri Üretimi Durduruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ormancılık Kooperatifleri Üretimi Durduruyor

24.01.2026 00:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta ormancılık kooperatifleri, düşük fiyatlar nedeniyle 2026 için üretimi durdurdu.

Haber: Ersen Berk ÇELİK

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir araya gelen Ormancılık Kooperatifleri Birliği üyeleri, "Emeğimizin karşılığı yok" diyerek 2026 yılı için üretimi durdurma kararı aldı. Birlik Başkanı Cemal Soylu, mevcut fiyatların binlerce orman köylüsünü üretimden kopardığını vurguladı. .

Zonguldak Bölgesi Ormancılık Kooperatifleri Birliği tarafından Alaplı'daki Manzara Kafeterya'da düzenlenen toplantıya, Birlik Başkanı Cemal Soylu, yönetim kurulu üyeleri ile Karadeniz Ereğli ve Alaplı çevresinde faaliyet gösteren kooperatiflerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Zonguldak Bölgesi Orman Kooperatifleri Birliği Başkanı Cemal Soylu, kooperatiflerde yaklaşık 7 bin 800 kişinin aktif olarak çalıştığını ifade eden Soylu, "Aileleriyle birlikte değerlendirildiğinde yaklaşık 25 bin kişinin geçim kaynağı doğrudan ormanlardır. Bu nedenle alınan her karar, binlerce insanın hayatını yakından ilgilendirmektedir" dedi.

Soylu, ormancılık üretiminde açıklanan yeni fiyatların sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini savunarak, artan mazot, işçilik, ekipman ve yaşam maliyetleri karşısında mevcut fiyatların orman köylüsünü üretimden uzaklaştırdığını söyledi. Sorunlarını hem sözlü hem de yazılı olarak ilgili kurumlara ilettiklerini belirten Soylu, OR-KOOP Merkez Birliği ve bölge birlikleriyle birlikte Orman Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduklarını kaydetti.

Ormancılık üretim işlerinde yüzde 41 meyilin altındaki alanlarda yüzde 20 oranında zam yapıldığının ifade edildiğini aktaran Soylu, "Ancak taban birim fiyatlar, meyil grubu farkları ve erken üretim primleri birlikte değerlendirildiğinde, sahaya yansıyan uygulamaların önceki yıllara göre geriye gittiği açıkça görülmektedir. Kağıt üzerinde artış var gibi görünse de üreticinin cebine giren para azalmaktadır" ifadelerini kullandı.

Dikili satış uygulamalarına da tepki gösteren Soylu, bu sistemin orman köylüsünü üretim dışına ittiğini savunarak, "Bugün piyasada 1 metreküp tomruğun 8 bin ile 18 bin lira arasında satıldığı bilinmektedir. Buna karşılık orman köylüsünün eline geçen bedel depo teslimi 1.500 ila 2.000 lira civarındadır. Bu tablo, orman köylüsünün payının yüzde 20'ler seviyesinde kaldığını göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, taleplerinin bir ayrıcalık olmadığını vurgulayarak, "Biz sadece emeğimizin karşılığını istiyoruz. Taban birim fiyatlarının güncel maliyetlere göre yeniden belirlenmesini, erken üretim primlerinin eski teşvik edici yapısına kavuşturulmasını ve kooperatifleri dikili satışa zorlayan uygulamalardan vazgeçilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Açıklamasında Bartın, Devrek ve Karabük'ün Yenice ilçesinde de benzer kararların alındığını belirten Soylu, fiyatlarda iyileştirme yapılıncaya kadar bu bölgelerde de üretime başlanmayacağını ifade ederek, yetkili kurumların sahadaki gerçekleri dikkate alarak 2026 yılı ormancılık üretim politikalarını ivedilikle yeniden değerlendirmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Zonguldak, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ormancılık Kooperatifleri Üretimi Durduruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçiden mest eden hareket Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı Çiftçiden mest eden hareket! Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı
Adnan Oktar’ın “veliahtı“ Serdar Dayanık yakalandı Adnan Oktar'ın "veliahtı" Serdar Dayanık yakalandı
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu 14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu
Çorum’da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti Çorum'da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti
Trump: İran’a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var Trump: İran'a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

00:32
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
23:16
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması Tutuklama kararı var
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var
22:55
Bakan Fidan: İsrail’in İran’a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
22:36
Kızılcık Şerbeti’nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!
21:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
21:10
Putin, göz diktiği bölge için Trump’a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 01:05:43. #7.11#
SON DAKİKA: Ormancılık Kooperatifleri Üretimi Durduruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.