Ormanda asılı bulunan kadın, kardeşini arayarak ''Hakkınızı helal edin ben orman içine gidiyorum ölü ya da diri bulursunuz'' demiş - Son Dakika

Antalya'nın Aksu ilçesi Çamköy Mahallesinde ormanlık alanda meydana gelen olayda üç çocuk annesi Azime A. sabah kardeşini telefonla arayarak ''Hakkınızı helal edin ben orman içine gidiyorum ölü ya da diri bulursunuz'' dedikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

CANSIZ BEDENİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Bunun üzerine ormana giden yakınları Azime A.'yı ağaca asılı halde buldular. Yakınlarının 112'yi araması sonucu bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Azime A.'nın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

KIZI FENALIK GEÇİRDİ

Olay yerinde bulunan ve Isparta'da doktor olarak görev yapan kızı Havva A., annesinin ardından fenalaşarak gözyaşı döktü. Havva A. yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.