Son Dakika Haberleri: Ormanda intihar etti
Son Dakika Güncel Haber

Ormanda intihar etti

1 saat önce

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Cengiz D. (46) ormanda kendini iple ağaca asarak intihar etti.

Ormanda intihar etti, System.String[]

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Cengiz D. (46) ormanda kendini iple ağaca asarak intihar etti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Sarıgerme Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Cengiz D.'yi ormanda ağaca asılı bulan vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Cengiz D.'nin öldüğünü belirledi. Cengiz D.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardandan Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yaklaşık 3 yıldır yalnız yaşadığı belirtilen Cengiz D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Sarıgerme, Ortaca, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de bir polis, köprüden atlayan genci son anda kurtardı!
Son Dakika: Dolar cinsi zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek faiz indirildi Ahmet Hakan, "Tayyip Bey bizim evimize gelirdi" diyen Adnan Oktar'ı topa tuttu Oğlunu boğazını keserek öldüren babaya 25 yıl hapis cezası verildi! Savunması suçu kadar korkunç

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 10:20:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ormanda intihar etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]