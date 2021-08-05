Ormanlık alanda 25 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, ormanlık alanda yangınlara karşı görev yapan polis ekipleri, 25 kaçak göçmen yakaladı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 75'inci Yıl Mahallesi'nde ormanlık alanda Özel Harekat ekipleri ile birlikte orman yangınlarına karşı teyakkuza geçti. Bu kapsamda ekipler, sabah saatlerinde ormanlık alanda Fas, Somali, Yemen, Cibuti ve Filistin uyruklu olduğu belirlenen 25 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.