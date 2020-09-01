Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.
Kösrelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, ambulans, 10 arazöz, 4 su tankeri ve 3 iş makinesi gönderildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, 3 hektar ormanlık alanda zarara yol açtı.
Aynı bölgede bir ayda üçüncü defa çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 19:57 - Kaynak: AA
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