Ormanya'da yılın ilk 9 ayında 579 yaban hayvanı tedavi edildi - Son Dakika

Kocaeli'de, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da bulunan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yılın ilk 9 ayında 168'i kuş türü olmak üzere 579 yaban hayvanı tedavi edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez yaban hayatı sağlığı ve rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor.

Salgın süresince birçok ameliyat ve tedavi gerçekleştirilen merkezde, yılın ilk 9 ayında 168'i kuş türü olmak üzere 579 yaban hayvanı tedavi edildi.

Ormanya'da pandemi kurallarına azami önem gösteriliyor. Misafirlere sosyal mesafe ve maske takılmasıyla ilgili hem anonslar yapılıyor hem de güvenlik kontrolü gerçekleştiriliyor.

Hafta sonu yoğunluğunda ise jandarma ekiplerince girişte denetim yapılarak maskesiz geçişe izin verilmiyor.

Pandemi sürecinde Ormanya kamp alanı yerli ve yabancı doğaseverlerin uğrak noktası oldu. Pandemi kurallarının devam ettiği alanda, birçok bölgeye dezenfektanlar konuldu.

Çadırların sosyal mesafeye uygun olarak kurulmasına da önem gösterildi. Kamp alanı yerli doğa tutkunlarının yanı sıra özellikle Almanya, İspanya, Hollanda, Rusya, ve Fransa'dan turistleri de ağırladı.

Ormanya, turizm acentelerinin düzenlediği binlerce turun öncelikli rotasında da yer alıyor.