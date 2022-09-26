Muhalefet partileri, Touadera'nın 3. dönem adaylığının önündeki engelleri kaldırmak için anayasa değişikliği yapmak istediğini ileri sürerek komitenin çalışmalarının durdurulması için Anayasa Mahkemesine itirazda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanının anayasa değişikliği için komite kurma yetkisinin olmadığı vurgulanan açıklamada, anayasa değişikliği yetkisinin sadece senatoda olduğu hatırlatıldı.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Orta Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Orta Afrika Cumhuriyeti'nde anayasa değişikliği çalışmaları hukuka aykırı bulundu - Son Dakika

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