Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 6 asker öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 6 asker öldü

23.05.2022 13:59
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 6 asker öldü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Ouaka bölgesinde isyancıların saldırısında 6 asker hayatını kaybetti.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Ouaka bölgesinde isyancıların saldırısında 6 asker hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Ouaka bölgesindeki Ngakobo kasabasına Barış İçin Birlik (UPC) adlı isyancı grup saldırı düzenledi.

Saldırıda 6 asker hayatını kaybetti, 5 asker ağır yaralandı.

Çatışmaların devam ettiği bölgede, evlerini terk etmek zorunda kalan köylüler Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonuna (MINUSCA) sığındı.

20'den fazla silahlı grubun bulunduğu ülkede, ordunun müdahalesine rağmen çatışmalar devam ediyor.

Seleka, Anti-Balaka, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme) Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ediyor.

Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

YORUMLAR
500
Cinsel saldırı sanığına indirim istinaf mahkemesine takıldı: İndirmek yerine cezayı artırdı Cinsel saldırı sanığına indirim istinaf mahkemesine takıldı: İndirmek yerine cezayı artırdı KAĞITHANE'DE ESKİ PATRONDAN ÇALIŞANINA KURŞUN KAĞITHANE'DE ESKİ PATRONDAN ÇALIŞANINA KURŞUN
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Orta Afrika, Saldırı, Asker, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 6 asker öldü - Son Dakika


Son Dakika
13:51 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan "kararsız seçmen" uyarısı: Türkiye'nin kaderini belirleyecekler!
13:39 Genç kadının acı sonu: Arkadaşına yardıma koşarken uçurumdan düştü
13:30 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki olası rakipleri belli oldu!
13:21 Barış Arduç-Gupse Özay cephesinden sevindiren haber: 3 ay sonra bebek geliyor
13:20 Beyazıt iki grup arasında silahlı kavga çıktı: Biri polis 5 kişi yaralandı
13:10 Diyarbakır'da esnafların arasında "ucuza satıyorsun" tartışması çıktı! Esnafın "Asgari ücret 4 bin 250 TL, aç mı var bu ülkede?" sözleri dikkat çekti
13:07 Erdoğan: İsveç'in bize yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız
13:00 Onlarca ülkede vaka tespit edildi! Peki, maymun çiçeği hastalığının belirtileri neler?
12:50 Tavuğun altındaki yumurtayı gören adam ne yapacağını bilemedi: Korkup oğlumu çağırdım
12:35 Liseli kızlar tekme tokat kavga etti, erkek öğrenciler ise sadece video çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 14:05:16. #1.12#
SON DAKİKA: Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 6 asker öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement