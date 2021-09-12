Ortahisar Belediye Başkanı Genç, İçkale'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kommones Krallığı'ndan kalma İçkale bölgesindeki kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla Trabzon'un yeni bir turizm potansiyeli kazanacağını belirtti.

Ortahisar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ortahisar Belediye Başkanı Genç, Turizm ve Kültür Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Ortahisar Belediyesi'nin ortaklığında yürütülen proje kapsamında bir süre önce kazı çalışmaları başlayan İçkale'yi ziyaret etti.

Kazı alanında incelemelerde bulunan Genç, çalışmaların tamamlanmasıyla Trabzon'un, Sümela Manastırı çapında yeni bir turizm potansiyeli kazanacağını aktardı.

Birçok turistin tarihi İçkale'yi ziyaret etmek istediğinin altını çizen Genç, şunları kaydetti:

"Esasında tarihe tanıklık eden çok önemli bir bölgemiz, gözlerimizden mahrum bırakılan bir bölgemiz yeniden Trabzon tarihi adına, ülkemiz tarihi adına ve dünya tarih mirası adına gün yüzüne çıkarılacak. Milattan önce 2 bin yıl gibi çok kadim bir tarihe sahip bu şehrin böyle bir alanının mahrum bırakılması hakikaten de çok üzücü bir durumdu. Biz bu konuda 2014 yılındaki seçim çalışmalarımızda Trabzon'umuzda ortaya koyacağımızın sözünü vermiştik."

Genç, İçkale kazısının sadece Türkiye'nin değil, dünya tarih mirası için de çok önemli bir kazanım olacağının altını çizdi.

Roma, Komnenos, Bizans ve Osmanlı uygarlıklarının bulunduğu bu bölgedeki kazı çalışmalarının şehir adına çok önemli bir kazanım olacağını belirten Genç, "Ben inanıyorum ki burada çok önemli kalıntılara, buluntulara rastlanılacak. Burada saklı bir tarih var. Bu tarih gün yüzüne çıkacak. Çok önemli bir kazınım olacak. Ülkemizin tarihi miras olarak çok önemli bir kazanımı olacak. Dünya tarihi mirasına da çok önemli bir katkı sağlayacağız diye düşünüyorum. Bu projenin bir paydaşı olmaktan dolayı da bir kez daha büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ederek bu çalışma için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.