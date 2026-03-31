Ortak Karar yine iş dünyasını bir araya getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ortak Karar yine iş dünyasını bir araya getirdi

Ortak Karar yine iş dünyasını bir araya getirdi
31.03.2026 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortak Karar’ın Swissotel’de düzenlediği Vizyon Konuşmaları Mart etkinliği, iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Yaklaşık 120 katılımcının yer aldığı organizasyonda markalaşma, sigorta, girişimcilik ve yatırım başlıkları ele alındı.

Türkiye'nin yeni nesil iş dünyası platformu Ortak Karar tarafından düzenlenen Vizyon Konuşmaları Mart etkinliği, Swissotel’de yaklaşık 120 katılımcının iştirakiyle başarıyla gerçekleştirildi.BASI

"SIFIRDAN YÜZE KISA SÜREDE ÇIKTIK"

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ortak Karar İcra Kurulu Başkanı Abdullah Yaşar, bir yıldan az bir sürede sadece on kişiyle bir masa etrafında başlayan yolculuklarının bugün büyük salonlara sığmayan yüz kişilik bir gruba dönüştüğünü söyleyerek bu başarının arkasında uzun yıllara dayanan bir birikim olduğunu söyledi. Yaşar sözlerine “bu platformu değerli kılan; sadece yaptığımız toplantılar, davet ettiğimiz konuşmacılar ya da içinde bulunduğumuz bu güzel salon değil birbirine gönülden inanan bu güçlü birliktelik ruhu” diyerek devam etti. Yaşar son olarak platformun ilk projesi olan ve Dr. Arzu Aydın ve Burcu Erol tarafından hazırlanan ‘Ortak Karar Mentorluk Programı’nı duyurarak bu projenin üyeler arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımını köklü biçimde dönüştüreceğini ifade etti. Yaşar’ın ardından söz alan REYSAŞ Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı ve Ortak Karar Danışma Kurulu Üyesi Durmuş Döven de platforma olan inancını ve topluluğa desteğini güçlü bir şekilde ortaya koydu.

Ortak Karar yine iş dünyasını bir araya getirdi

STRATEKİL MARKALAŞADAN SİGORTAYA ÖZEL OTURUMLAR

Özel oturumda söz alan Stratejik Marka Danışmanı Ömer Şengüler ise kurumsal konumlanma ve marka stratejisi üzerine değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı. Ardından gerçekleştirilen sponsor sunumunda Pro Strateji Sigorta Kurucu Ortağı Aytuğ Şengüller, şirketin iş dünyasına sunduğu çözümleri ve sektörel vizyonunu aktardı.

YILMAZ SOYCAN ANA OTURUMDA KONUŞTU

Networking molasının ardından TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ana oturumun konuğu Soycan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Soycan oldu. Soycan, grubun stratejik öncelikleri, büyüme hedefleri ve sektördeki konumlanmasına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme sundu. Soycan ayrıca global pazarda iş yapma konusundaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Ortak Karar yine iş dünyasını bir araya getirdi

FİNAL OTURUMUNDA GİRİŞİMCİLİK VE YATIRIM PERSPEKTİFLERİ

Etkinlik, Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ada Beyza Toksoy'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen final oturumuyla tamamlandı. WE Group CEO'su Emrullah Turan ve Akdemir Grup CEO’su Ahmet Kemal Akdemir, girişimcilik yolculuklarını, yatırım planlarını ve geleceğe dair öngörülerini katılımcılarla paylaşarak etkinliği güçlü bir kapanışla noktaladı.

Basın Bültenleri, Son Dakika

Son Dakika Basın Bültenleri Ortak Karar yine iş dünyasını bir araya getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 15:46:53. #7.13#
SON DAKİKA: Ortak Karar yine iş dünyasını bir araya getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.