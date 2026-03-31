Ortak Karar yine iş dünyasını bir araya getirdi

Türkiye'nin yeni nesil iş dünyası platformu Ortak Karar tarafından düzenlenen Vizyon Konuşmaları Mart etkinliği, Swissotel’de yaklaşık 120 katılımcının iştirakiyle başarıyla gerçekleştirildi.BASI

"SIFIRDAN YÜZE KISA SÜREDE ÇIKTIK"

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ortak Karar İcra Kurulu Başkanı Abdullah Yaşar, bir yıldan az bir sürede sadece on kişiyle bir masa etrafında başlayan yolculuklarının bugün büyük salonlara sığmayan yüz kişilik bir gruba dönüştüğünü söyleyerek bu başarının arkasında uzun yıllara dayanan bir birikim olduğunu söyledi. Yaşar sözlerine “bu platformu değerli kılan; sadece yaptığımız toplantılar, davet ettiğimiz konuşmacılar ya da içinde bulunduğumuz bu güzel salon değil birbirine gönülden inanan bu güçlü birliktelik ruhu” diyerek devam etti. Yaşar son olarak platformun ilk projesi olan ve Dr. Arzu Aydın ve Burcu Erol tarafından hazırlanan ‘Ortak Karar Mentorluk Programı’nı duyurarak bu projenin üyeler arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımını köklü biçimde dönüştüreceğini ifade etti. Yaşar’ın ardından söz alan REYSAŞ Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı ve Ortak Karar Danışma Kurulu Üyesi Durmuş Döven de platforma olan inancını ve topluluğa desteğini güçlü bir şekilde ortaya koydu.

STRATEKİL MARKALAŞADAN SİGORTAYA ÖZEL OTURUMLAR

Özel oturumda söz alan Stratejik Marka Danışmanı Ömer Şengüler ise kurumsal konumlanma ve marka stratejisi üzerine değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı. Ardından gerçekleştirilen sponsor sunumunda Pro Strateji Sigorta Kurucu Ortağı Aytuğ Şengüller, şirketin iş dünyasına sunduğu çözümleri ve sektörel vizyonunu aktardı.

YILMAZ SOYCAN ANA OTURUMDA KONUŞTU

Networking molasının ardından TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ana oturumun konuğu Soycan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Soycan oldu. Soycan, grubun stratejik öncelikleri, büyüme hedefleri ve sektördeki konumlanmasına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme sundu. Soycan ayrıca global pazarda iş yapma konusundaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

FİNAL OTURUMUNDA GİRİŞİMCİLİK VE YATIRIM PERSPEKTİFLERİ

Etkinlik, Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ada Beyza Toksoy'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen final oturumuyla tamamlandı. WE Group CEO'su Emrullah Turan ve Akdemir Grup CEO’su Ahmet Kemal Akdemir, girişimcilik yolculuklarını, yatırım planlarını ve geleceğe dair öngörülerini katılımcılarla paylaşarak etkinliği güçlü bir kapanışla noktaladı.