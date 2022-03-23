Son dakika haberleri: Ortaköy'de genç kadının lüks otelden düştüğü dehşet anları kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Ortaköy'de genç kadının lüks otelden düştüğü dehşet anları kamerada

23.03.2022 10:18

Son dakika 3. sayfa haberine göre - Ortaköy'de genç kadının lüks otelden düştüğü dehşet anları kamerada Genç kadın otelin girişine düştüğü sırada yanından bir bisikletlinin son anda kurtuldu Ortaköy'de lüks bir otelin 7'inci katından düşen Ebru Cizdam'ın hayatını kaybettiği o dehşet anlarının güvenlik kamera görüntüleri...

- Ortaköy'de genç kadının lüks otelden düştüğü dehşet anları kamerada

Genç kadın otelin girişine düştüğü sırada yanından bir bisikletlinin son anda kurtuldu

İSTANBUL - Ortaköy'de lüks bir otelin 7'inci katından düşen Ebru Cizdam'ın hayatını kaybettiği o dehşet anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kadın otel girişine düşüyor. O esnada ise otelin önünden geçen bir bisikletli kıl payı kurtuluyor.

Beşiktaş Ortaköy'de geçtiğimiz 3 Mart Perşembe günü saat 01.15 sıralarında meydana gelen olayda, gıda ve inşaat firması sahibi Ebru Cizdam (40), otelin 7. katından aşağı düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ebru Cizdam'la aynı odada bulunan 26 yıllık dini nikahlı eşi Özgür A.'yı gözaltına almıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan Özgür A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olaydan önce Cizdam ile eşi Özgür A.'nın önce mekanda ve ardından dışarıda tartışıp kavga ettikleri, ardından otele girerek burada da kavga ettikleri anlar güvenlik kameralarına yansımıştı.

Genç kadını koridorda sürüklemişti

Oteldeki odalarının önünde çiftin tekrardan tartıştığı ve Özgür A.'nın eşini yerde sürüklediği ardından da kadın eşinden kurtularak kaçtığı görülmüştü. Yaklaşık 3 dakika otel odasının önünde cebini karıştırdığı belirlenen Özgür A. bir süre sonra odaya giriş yapmış daha sonra da çıkış yaparak eşinin kaçtığı alana gitmişti. Ardından da elleriyle eşini tutan Özgür A. kaldıkları odaya girmişti.

Kadının otelden düştüğü anlar kamerada

Öte yandan Ebru Cizdam'ın otelin 7. katından düşerek hayatını kaybettiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kadın otelin girişine düşüyor. O esnada otelin önünden bisikletle geçen bir kişi kıl payı ölümden kurtuluyor. Kadın bisikletlinin önüne düşüyor. Çevredeki vatandaşlar kadının etrafında toplanıyor. Daha sonra polis ve ambulans ekiplerinin olay yerine geliyor.

Mekanın işletmecisi: Kendi aralarında tartışıp, "biz evliyiz" dediler

Ayrıca çiftin otele girmeden önce eğlendikleri mekanın işletmecisinin de ifade verdiği ortaya çıktı. İşletmeci Ferhat D. emniyetteki ifadesinde, çiftin saat 22.30 sıralarında mekana geldiklerini ve alkol aldıktan sonra kendi aralarında tartıştıklarını söyledi. D., çiftin tartışması üzerine masalarına giderek bir sorun olup olmadığını sorduğunda çiftin evli olduklarını söyledikleri ve yaklaşık 1 buçuk saat sonra da ayrıldıklarını belirttiği öğrenildi.

Son dakika haberleri: Ortaköy'de genç kadının lüks otelden düştüğü dehşet anları kamerada
Son dakika haberleri: Ortaköy'de genç kadının lüks otelden düştüğü dehşet anları kamerada
Son dakika haberleri: Ortaköy'de genç kadının lüks otelden düştüğü dehşet anları kamerada
Son dakika haberleri: Ortaköy'de genç kadının lüks otelden düştüğü dehşet anları kamerada
Son dakika haberleri: Ortaköy'de genç kadının lüks otelden düştüğü dehşet anları kamerada
Son dakika haberleri: Ortaköy'de genç kadının lüks otelden düştüğü dehşet anları kamerada
Son dakika haberleri: Ortaköy'de genç kadının lüks otelden düştüğü dehşet anları kamerada
Son dakika haberleri: Ortaköy'de genç kadının lüks otelden düştüğü dehşet anları kamerada
Son dakika haberleri: Ortaköy'de genç kadının lüks otelden düştüğü dehşet anları kamerada
Son dakika haberleri: Ortaköy'de genç kadının lüks otelden düştüğü dehşet anları kamerada
Son dakika haberleri: Ortaköy'de genç kadının lüks otelden düştüğü dehşet anları kamerada
Son dakika haberleri: Ortaköy'de genç kadının lüks otelden düştüğü dehşet anları kamerada
Son dakika haberleri: Ortaköy'de genç kadının lüks otelden düştüğü dehşet anları kamerada
Son dakika haberleri: Ortaköy'de genç kadının lüks otelden düştüğü dehşet anları kamerada
Son dakika haberleri: Ortaköy'de genç kadının lüks otelden düştüğü dehşet anları kamerada
Son dakika haberleri: Ortaköy'de genç kadının lüks otelden düştüğü dehşet anları kamerada
Son dakika haberleri: Ortaköy'de genç kadının lüks otelden düştüğü dehşet anları kamerada
Son dakika haberleri: Ortaköy'de genç kadının lüks otelden düştüğü dehşet anları kamerada

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Ortaköy'de genç kadının lüks otelden düştüğü dehşet anları kamerada - Son Dakika


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