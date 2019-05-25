Son Dakika Haberleri: Ortaylı'ya kitap imzalatmak isteyenler kuyruk oluşturdu

Ortaylı'ya kitap imzalatmak isteyenler kuyruk oluşturdu

7 saat önce

AYDIN'da, bu yıl 2'ncisi düzenlenen kitap fuarı, ikinci gününde de kitapseverlerin akınına uğradı.

Ortaylı'ya kitap imzalatmak isteyenler kuyruk oluşturdu, System.String[]
AYDIN'da, bu yıl 2'ncisi düzenlenen kitap fuarı, ikinci gününde de kitapseverlerin akınına uğradı. Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın imza gününde ise uzun kuyruklar oluştu.
Efeler'deki Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan dev çadırda gerçekleştirilen kitap fuarı, 2'nci gününde ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı ağırladı. Fuar girişinde kitaplarını imzalayan Ortaylı'ya; Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ile Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz da eşlik etti. İmza gününe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, kitaplarını Ortaylı'ya imzalatabilmek için, sıcak havaya rağmen saatlerce sıra bekledi.
Ortaylı'ya kitabını imzalatmayı başaranlardan Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencilerinden Meryem Duman, "İlber Ortaylı hocamızın Aydın'a gelmesinden dolayı mutluyum. Hocamıza kitabı imzalatmak için yaklaşık 2 saat sıra bekledim" dedi. Sıcak havanın kendilerini olumsuz etkilemesine rağmen beklediklerini söyleyen vatandaylardan Ümmühan Büşra Uysal ise, "Aydın'da böyle etkinliklerin düzenlenmesinden mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. Adnan Menderes Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı öğrencilerinden Muhteşem Nadide Akpınar da fuarı beğendiğini belirterek, "Yaklaşık 2 saat güneşin altında bekledik ama sonunda mutlu sona ulaştık. Etkinlik gerçekten çok güzel. Böyle kültürel etkinliklerin her zaman olmasını isteriz" dedi.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 11:37 Kaynak: DHA
İlber Ortaylı, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanatçılarla Bir Araya Geldi: Opera Binasını 2021'de Bitireceğiz Lahmacun Sırasında İki Grup Birbirine Girdi! Yaralılar Var CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin İftarına Katıldı MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Partisine HDP Talimatı: Bu Algıyı Kırın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 06:49:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ortaylı'ya kitap imzalatmak isteyenler kuyruk oluşturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]