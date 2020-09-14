ANTALYA Oruç Reis'te spor zamanı - Son Dakika

Oruç Reis'te spor zamanı

DOĞU Akdeniz'de 10 Ağustos'tan beri sismik araştırma yapan ve 35 günün ardından Antalya Limanı açıklarına dönen Oruç Reis gemisinin personeli, boş zamanlarını helikopter pistinde spor yaparak değerlendiriyor.

Temmuz ayında Antalya Limanı'na gelen Türkiye'nin ilk milli sismik araştırma gemisi Oruç Reis, 10 Ağustos'ta Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz araştırması yapmak için demir aldı. Turkiye ile Yunanistan arasında gerginliğe neden olan araştırmalar yüzünden bölgede tansiyon yükselirken, araştırmaları sırasında Oruç Reis'e, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 5 fırkateyn eşlik etti.

Oruç Reis, cumartesi gecesi bakım ve ikmal için 35 günün ardından Antalya'ya döndü ve liman açıklarına demir attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Antalya Limanı'na dönüşüyle ilgili açıklama yapıldı. Bakanlık açıklamasında, "Oruç Reis sismik araştırma gemisi 10 Ağustos'ta Akdeniz'de Demre-1 lokasyonunda sismik arama ve araştırma faaliyetlerine başlamıştı. Oruç Reis bugüne kadar söz konusu sahada 3525 kilometre sismik veri toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Oruç Reis çalışma prensibi gereği ayda bir planlı bakım personel değişimi ve sonraki görev hazirlıkları için limana dönmektedir. Aylık periyotlarla ikmal ve bakım için geminin limana dönmesi her zaman gerçekleştirdiği rutin faaliyettir" denildi.

PERSONEL SPOR YAPIYOR

Limana demirli Oruç Reis'te sismik araştırma görevinde yer alan 55 personel bulunuyor. Geminin rutin bakımları limanda devam ederken personel de helikopter pistinde spor yaparak, boş zamanlarını değerlendirdi.