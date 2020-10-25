"Örümcek Ormanları" güz renkleriyle büyülüyor - Son Dakika

"Örümcek Ormanları" güz renkleriyle büyülüyor

25.10.2020 11:05

Gümüşhane'de yüksek köknarlar, uzun ladin ağaçları ve sık bitki örtüsüyle öne çıkan ve kesin korunacak hassas alan ilan edilen "Örümcek Ormanları"nda sonbahar, adeta görsel şölen sunuyor.

Gümüşhane'de yüksek köknarlar, uzun ladin ağaçları ve sık bitki örtüsüyle öne çıkan ve kesin korunacak hassas alan ilan edilen "Örümcek Ormanları"nda sonbahar, adeta görsel şölen sunuyor.

Kürtün ilçesinin Yeşilköy sınırlarında bulunan ve 1998 yılında "Örümcek Ormanı Tabiatı Koruma Alanı" ilan edilen 2 bin 630 dekarlık alanda, tabiat anıtı olarak tescillenmiş 400'lü yaşlarda olduğu belirlenen 70 metre yüksekliğinde 4'er adet ladin ve köknar ağacı bulunuyor.

Güvende ve Kazıkbeli, Çıkrıkdüzü gibi birçok meşhur yaylanın da yol güzergahında bulunan orman, ekim ve kasım aylarında sarı, kırmızı ve kızıl renklere bürünüyor.

Güz renklerinin hakim olduğu orman, Gümüşhane merkeze 60, Kürtün ilçe merkezine ise 11 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Sık bitki örtüsü dolayısıyla "Örümcek Ormanları" ismi verilen orman, aynı zamanda şelaleleri ve eşsiz ihtişamıyla fotoğraf ve bakir coğrafyaları keşfetmek isteyen doğa tutkunlarına farklı deneyimler sunuyor.

"Doğaseverleri buraya özellikle sonbaharda davet ediyoruz"

Renk cümbüşüne dönüşen ormanda gezintiye çıkan Kürtün Kaymakamı Mustafa Ayvat, AA muhabirine, Örümcek Ormanları'nın eşsiz güzelliğiyle dikkat çektiğini söyledi.

Ormanların konumu itibariyle Giresun, Trabzon ve Gümüşhane üçgeninin orta noktasında yer aldığını belirten Ayvat, alanın 5 Ekim 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararname doğrultusunda, "kesin korunacak hassas alan" ilan edildiği bilgisini paylaştı.

Ayvat, alanın kesin korunacak hassas alan ilan edilmesinde flora ve fauna açısından zenginliğinin yanı sıra yapısal özelliklerinin de etkili olduğunu vurgulayarak, "Burası Avrupa'nın ve Kafkasların en uzun ve en geniş çapa sahip köknar ve ladin ağaçlarının bulunduğu bir orman ve bu anlamda ülkemizde tek. Diğer taraftan flora ve fauna ağıyla oldukça zengin bir kaynağa sahip." dedi.

Alanın, endemik türler açısından da çok zengin olduğuna işaret eden Ayvat, "Alan, Çağlayandibi Şelalesi ile başlayıp orta kısımda Örümcek Ormanları ve en tepede ise Karadeniz'in eşsiz güzelliklerini yansıtan Çıkrıkdüzü ve Kazıkbeli gibi yaylaları barındırıyor." diye konuştu.

Örümcek Ormanları'nda özellikle sonbaharda renk cümbüşü yaşandığına dikkati çeken Ayvat, alanın tüm renklerle birlikte adeta kartpostalı andırdığını dile getirdi.

Ayvat, alanın ciddi manada tanıtıma ihtiyacı olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Örümcek Ormanları, sonbahar ile birlikte renk cümbüşünün yaşandığı ladin ve göknar ağaçlarıyla göğe kadar uzanan, kartpostalı andıran bir yer. Doğaseverleri buraya özellikle sonbaharda davet ediyoruz. Akademisyenlerimize ve ziyaretçilerimize yöremizi ve güzelliklerimizi tanıtmak istiyoruz. An itibarıyla en güzel görüntülerin, kartpostallık fotoğrafların çekilebileceği bir zaman dilimindeyiz. Bütün vatandaşlarımızı burayı görmeye, yürüyüş yaparak doğal güzelliklerimizi keşfetmeye davet ediyoruz."

Örümcek Ormanları güz renkleriyle büyülüyor
Örümcek Ormanları güz renkleriyle büyülüyor
Örümcek Ormanları güz renkleriyle büyülüyor
Örümcek Ormanları güz renkleriyle büyülüyor

Gümüşhane, Sonbahar, Kürtün, Bitki, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Örümcek Ormanları' güz renkleriyle büyülüyor - Son Dakika


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