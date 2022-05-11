OSB'ler yeşil dönüşümde Türkiye'ye örnek olacak - Son Dakika

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, Organize Sanayi Bölgeleri'nin yeşil dönüşüm sürecinde Türkiye'ye örnek olacağını söyledi.

OSBÜK, Antalya'da bir otelde "OSB'lerin Yeşil Dönüşümü ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştaya 81 ildeki organize sanayi bölge müdürleri ve OSB'lerin ilgili personelleri katıldı. OSBÜK Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, Türkiye'nin sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştiren organize sanayi bölgelerinin Türk sanayisine lokomotiflik yaptığını belirterek, OSB'lerin yeşil dönüşüm sürecinde Türkiye'ye örnek olacağını kaydetti.

"ENERJİ YATIRIMLARININ ARTMASINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

OSBÜK olarak, yeşil dönüşüm sürecinde OSB'leri güçlendirecek önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Ardıç, Türkiye'nin 2053 yılında karbon nötr olma hedefini desteklediklerini söyledi. Ardıç, bu dönüşüm sürecinde özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarının çok önemli olduğunu belirterek, "OSB'lerimizdeki yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasını çok önemsiyoruz. Şu an da OSB'lerimizdeki yenilenebilir yatırımlarının kapasitesi bin 282 MW'a ulaştı. Bu kapasiteyi 2030 yılına kadar iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile birlikte sürekli çalışmalar yapıyoruz. Çünkü yenilenebilir yatırımları, yeşil dönüşüm sürecinde bizim en güçlü kaslarımızdan birisi olacak" şeklinde konuştu.

Ardıç, ayrıca OSBÜK'ün yürüttüğü projeler ve yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler de verdi.

İSTİHDAMA ÇOK ÖNEMLİ KATKI SAĞLIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan ise, OSB'lerin Türk sanayisine ve istihdama çok önemli katkılar sağladığını belirtti.

Turan, "Bugün itibariyle ülkemizde OSB'si olmayan hiçbir ilimiz bulunmamaktadır. Ayrıca Bakanlığımızın 2022 yılı yatırım programında devam eden 110 OSB projesi bulunmakta olup, bu projeler için bugüne kadar 2022 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 2,5 milyar lira harcama yapılmıştır. Bakanlığımızca OSB uygulamalarına yönelik istikrarlı devlet desteğinin sağlanmasına devam edilecektir. Organize sanayi bölgelerimizde doluluk oranımız yaklaşık yüzde 83 seviyesinde olup, bu OSB'lerimizde üzerinde tesis bulunan 56 bini aşkın parselde yaklaşık 2 milyon 220 bin işçiye iş imkanı sağlanmıştır. OSB'lerdeki boş parsellerin tahsisinin yapılarak inşaatlarının tamamlanmasıyla bu sayının 3 milyon kişiye ulaşması beklenmektedir" dedi.

OSBÜK'ün bakanlık ve OSB'ler arasında köprü görevini gördüğünü ifade eden Turan, "Bakanlığımız ile OSB'ler arasında koordinasyonu ve dayanışmanın sağlanması amacıyla kurulan OSBÜK, OSB'lerin sorunlarının çözümüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak ve çalışma yapmak gibi çok önemli bir misyon üstlenmektedir. OSB'ler ve Bakanlığımız arasında güçlü bir köprü vazifesi gören OSBÜK, OSB'lerin yükünü hafifleterek kurulduğu günden bugüne kadar OSB'lerin pek çok sorununu yasal yönden çözüme kavuşturmasında öncülük etmiştir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Proje Uygulama Birimi Uzmanı Cihan Usta, katılımcılara "Yeşil OSB Kriterleri" isimli bir sunum yaptı. Sunum sonrası Cihan Usta, Stratejik Plan ve Program Daire Başkanı Orhan Kılınç ile Proje Uygulama Birimi Mühendisi Yeşim Kılıç katılımcıların sorularını yanıtladı. Dört gün boyunca devam edecek çalıştayın ilk gününde Antalya OSB Çevre ve Atık Su İşletme Müdürü Sema Kayhan, Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Çevre Yönetimi Atık Su İşletme Müdürü Enise Dilek Demir ile Konya OSB İşletmeler Müdürü Ahmet Arundaş organize sanayi bölgelerindeki iyi uygulama örneklerini anlattı.