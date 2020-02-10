Oscar'lara isimleri kazınan ünlülerin kulis arkasındaki heyecanı kameralara yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Oscar'lara isimleri kazınan ünlülerin kulis arkasındaki heyecanı kameralara yansıdı - Son Dakika Dünya

Oscar'lara isimleri kazınan ünlülerin kulis arkasındaki heyecanı kameralara yansıdı

6 saat önce

Bu seneki Akademi Ödülleri'nde Oscar kazanan Brad Pitt, Renee Zellweger, Joaquin Phoenix ve Taika Waititi isimler kulis arkasında ödülleri üzerine isimleri yazıldıktan sonra Oscar heykellerini tekrar alarak kameralara poz verdi

Oscar'lara isimleri kazınan ünlülerin kulis arkasındaki heyecanı kameralara yansıdı, System.String[]

Bu sene 92'incisi düzenlenen Akademi Ödülleri töreninde Güney Kore yapımı Parazit filmi "En İyi Film" dalında Oscar kazanarak bir ilke imza attı. Oscar kazanan Brad Pitt, Renee Zellweger, Joaquin Phoenix ve Taika Waititi isimler kulis arkasında ödülleri üzerine isimleri yazıldıktan sonra Oscar heykellerini tekrar alarak kameralara poz verdi.


Parazit (Parasite) filmi 4 farklı ödülle tartışmasız gecenin en öne çıkan yapımı olurken, Hollywood'un tanınan aktörlerinden Brad Pitt, Once Upon a Time Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da)' filmindeki performansı ile "En İyi yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü alarak kariyerindeki ilk "oyunculuk" Oscar'ını kazandı. 10 dalda Oscar'a aday olan Netflix'in öne çıkan yapımı The Irishman ise geceden eli boş döndü.

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Joaquin Phoenix, Renee Zellweger, Brad Pitt, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:59 
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