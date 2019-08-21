Oscar ödüllü Guillermo del Toro'dan "Korku Hikayeleri"

ABD'de 2019 yazının en iyi açılış yapan korku filmi "Korku Hikayeleri", Türkiye'de 23 Agˆustos'ta vizyona girecek.

"Pan'ın Labirenti", "Suyun Sesi" ve "Kızıl Tepe" filmleriyle bilinen Oscar ödüllü yo¨netmen Guillermo del Toro, bu kez yapımcılığını üstlendiği "Korku Hikayeleri" filmiyle izleyici karşısına çıkacak.

Hikayesi de Guillermo del Toro'ya ait olan filmin yo¨netmen koltugˆunda, "Otopsi" filmiyle tanınan Andre Ovredal oturuyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush, Dean Norris, Gil Bellows, Lorraine Toussaint, Austin Zajur, Natalie Ganzhorn, Austin Abrams ve Kathleen Pollard yer alıyor.

Senaryosu Dan Hageman ve Kevin Hageman tarafından kaleme alınan filmin müziklerinde ise Marco Beltrami ve Anna Drubich imzası bulunuyor.

ABD'de unutulmuş ve yok olmaya terk edilmis¸ bir kasabada geçen filmin konusu şöyle:

"Bir grup genc¸ 1960'lı yıllardaki bir cadılar bayramında, pes¸lerinden gelen zorba bir sınıf arkadas¸larından kac¸arken korkunc¸ efsanelerle u¨n salmıs¸ bir eve sıgˆınmak zorunda kalır. Evde yas¸ayan zengin ailenin kızı Sarah, 'normal' olmadıgˆı ic¸in bir odaya mahkum edilmis¸, koms¸u c¸ocukları o¨ldu¨rdu¨gˆu¨ ortaya c¸ıkınca da tımarhaneye go¨nderilmis¸tir ve efsanelere konu olur. Eve sıgˆınan genc¸lerin bu s¸ehir efsanesinin gerc¸ek oldugˆunu o¨gˆrenmesi c¸ok uzun su¨rmez. O talihsiz gece boyunca Sarah'nın gu¨nlu¨gˆu¨nde yazan korkunc¸ hikayeler bir bir gerc¸ek olmaya bas¸lar."