Osman Gazi'nin silah arkadaşı Köse Mihal'in türbesinde çevre düzenlemesi - Son Dakika

Osman Gazi'nin silah arkadaşı Köse Mihal'in türbesinde çevre düzenlemesi

22.10.2020 13:00
Osman Gazi'nin silah arkadaşı Köse Mihal'in türbesinde çevre düzenlemesi, System.String[]

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harman Köy'ünde bulunan ve Osman Gazi'nin silah arkadaşı olan Köse Mihal'in türbesinde çevre düzenlemesi başladı.

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harman Köy'ünde bulunan ve Osman Gazi'nin silah arkadaşı olan Köse Mihal'in türbesinde çevre düzenlemesi başladı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde Osman Gazi'nin silah arkadaşı olan Mikhael Kosses, İslamiyeti seçerek Köse Mihal ya da Abdullah Mihal Gazi adını alarak Osmanlı saflarına geçen ilk önemli Bizanslı komutanı olmuştu. Köse Mihal'in türbesinde çevre düzenlemesi başladı. Kaymakamlık tarafından yürütülen çevre düzenlemesi çalışmalarını inceleyen Vali Şentürk, İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz'den bilgi aldı. Ardından türbede dua eden Vali Şentürk, türbeyi ziyarete gelen vatandaşlarla sohbet etti.

Köse Mihal kimdir?

Abdullah Mihalgazi, aslen Bizans İmparatorluğu'nun hudut kalelerinden Harmankaya tekfuru (Bizans İmparatorluğu zamanında vali düzeyinde olan yönetici) idi. Osman Gazi'ye bağlı Eskişehir Beyi ile yaptığı savaşta esir düştü. Osman Bey, Köse Mihal'in yiğitliğine ve kahramanlığına bakarak onu affetti. Köse Mihal çok geçmeden Osman Gazi'yle iyi dost ve silah arkadaşı oldu. Hıristiyan derebeylerinin, bir düğün vesilesiyle Osman Bey'e suikast hazırlığı yaptığını öğrenen Köse Mihal, Osman Bey'i zamanında uyararak önlem almasını ve kurtulmasını sağlamış, böylelikle Yarhisar'la Bilecik'in zaptına da vesile olmuştur. Mihal Bey, Türklerle arasındaki dostluk ve Osman Bey'e yakınlığı sebebiyle, 1313 yılında Müslüman oldu ve "Abdullah" adını aldı. Bundan sonra daima Osman Gazi ile birlikte hareket eden Mihal Bey, Sakarya Vadisi'nde Göynük ve Mudurnu ile diğer bazı kaleleri fethederek büyük kahramanlıklar gösterdi. Osmanlı Devleti'nin ilk yıllardaki ilerleme ve gelişiminde büyük katkıları olan Köse Mihal Bey ayrıca Orhan Gazi ile Bursa'nın fethinde de bulundu. Mihalgazi 1327 yılında, Yenişehir'de vefat ettikten sonra, Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'deki türbesine defnedildi. Abdullah Mihalgazi'nin yurdu olan Harmanköy'de her yıl, eylül ayının ilk pazar günü, devlet büyüklerinin, akademisyenlerin, tarihçilerin ve pek çok misafirin katılımıyla Abdullah Mihalgazi'yi anma törenleri tertip edilerek, konuşmalar yapılır. Mihalgazi'nin Harmanköy'de bulunan türbesi ziyaret edilerek dualar okunur. Gelen konuklara ve yöre halkına, geleneksel şifalı pilav ikram edilir. - BİLECİK

Osman Gazi'nin silah arkadaşı Köse Mihal'in türbesinde çevre düzenlemesi
Osman Gazi'nin silah arkadaşı Köse Mihal'in türbesinde çevre düzenlemesi
Osman Gazi'nin silah arkadaşı Köse Mihal'in türbesinde çevre düzenlemesi

Osman Gazi, Bilecik, İnhisar, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osman Gazi'nin silah arkadaşı Köse Mihal'in türbesinde çevre düzenlemesi - Son Dakika

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