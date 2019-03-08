Son Dakika Haberleri: Osman Haymana Talaslı Kadınları Unutmadı

Osman Haymana Talaslı Kadınları Unutmadı

1 saat önce

İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, Talas'taki kamu kurumlarında çalışan kadınlar başta olmak üzere tüm çalışan kadınları ziyaret ederek, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Osman Haymana Talaslı Kadınları Unutmadı, System.String[]
İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, Talas'taki kamu kurumlarında çalışan kadınlar başta olmak üzere tüm çalışan kadınları ziyaret ederek, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla seçim çalışmalarına ara verip, Talas'taki kamu kurumlarında çalışanlar başta olmak üzere tüm Talas'ta çalışan kadınları ziyaret ederek, karanfil armağan etti.

Kadınlar, Av. Osman Haymana'ya teşekkürlerini iletirken, çıkmış olduğu belediye başkan adaylığı yolunda başarı dileğinde bulundular.

Talas'taki kafeterya, lokanta, restoran, fırın, market, züccaciye, giyim, ayakkabı gibi işletmelerde çalışan kadınları da ziyaret eden İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, Türk kadının tarih boyunca ev ekonomisine katkı sunduğunu hatırlattı.

Av. Osman Haymana, kadınların bir gün değil, her gün değerli olduklarını ve kadınların sürekli hatırlanması gerektiğini belirtti.

Kadınların seçme ve seçilme haklarına sahip olduklarını belirten İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, kadının tarihteki öneminin büyük olduğunu vurguladı.

Kadınların Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde her zaman önde olduklarının altını çizen Av. Osman Haymana, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu vesileyle Talas'taki Kamu Kurumlarını ziyaret ederek, değerli kadınların, annelerimizin, eşlerimizin, ablalarımızın, kardeşlerimizin kadınlar gününü kutladık. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi kadınlar dünyada eşi benzeri olmayan annelerimizdir. Özellikle Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana hiçbir devlette ve millette yoktur ki ülkesinin bağımsızlığı için çaba sarf etmemiş olsun. Türk milletinin değerli hanımefendilerinin bu vesileyle o süreçten bu güne gelene kadar vefakar ve cefakar kadınların kadınlar gününü kutluyorum." şeklinde konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:22 Kaynak: İHA

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