Orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlik köyü Sivritepe mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Alevlerin rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmasının ardından ekiplere ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye Bilecik, Osmaneli ve Geyve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangını söndürme ekipleri ile Osmaneli, Gölpazarı, Bayırköy ve Vezirhan belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan 3 helikopterle, karadan ise 2 dozer, 1 greyder ve 18 arazözle müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına jandarma ekipleri ve köylüler de sulama tankerleri ile destek verdi. Yangın yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Büyük oranda söndürülen yangında, 10 hektarlık alan zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.