Osmaneli Kaymakamı Yavuz, ilçedeki koronavirüs tedbirlerini inceledi - Son Dakika

Osmaneli Kaymakamı Yavuz, ilçedeki koronavirüs tedbirlerini inceledi

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçe girişinde oluşturulan kontrol noktalarındaki denetimleri inceledi.

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçe girişinde oluşturulan kontrol noktalarındaki denetimleri inceledi. Ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Yavuz, ekiplere kolaylıklar diledi. Yavuz, yaptığı açıklamada, ilçe girişlerinde çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. İlçeye gelen tüm vatandaşların sağlık ekiplerince kontrolden geçirildiğini aktaran Yavuz, "Emniyet, jandarma ve sağlık personelinden oluşan ekipler, şehirler arası yolculuk yapanların seyahat izin belgesi olup olmadığına bakıp, yolcuların sağlık kontrolleri yapıyor. Şüpheli vakalar, tanı için hastanelere gönderiliyor." diye konuştu. İncelemede İlçe Emniyet Müdürü Ali Özgan ve Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun da hazır bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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