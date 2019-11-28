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Osmaneli Kaymakamı Yavuz yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi
6 saat önce
Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Belenalan köy yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:19 Kaynak: İHA
Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Belenalan köy yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
İl Özel İdare Müdürlüğü teknik ekibinden Yol Kontrol Formeni Devrim Yılmaz ve Köy Muhtarı Erdoğan Çakırlar'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Yavuz, bütün köylere daha iyi, daha güzel hizmetler götürmeye çalıştıklarını söyledi. Kaymakam Naif Yavuz'a, Köylere Hizmet Götürme Birliği muhasebe yetkilisi Üzeyir Elmas de eşlik etti. - BİLECİK
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