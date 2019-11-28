Son Dakika Haberleri: Osmaneli Kaymakamı Yavuz yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi
Son Dakika Güncel Osmaneli Kaymakamı Yavuz yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

Osmaneli Kaymakamı Yavuz yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi

6 saat önce

Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Belenalan köy yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Osmaneli Kaymakamı Yavuz yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Belenalan köy yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.


İl Özel İdare Müdürlüğü teknik ekibinden Yol Kontrol Formeni Devrim Yılmaz ve Köy Muhtarı Erdoğan Çakırlar'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Yavuz, bütün köylere daha iyi, daha güzel hizmetler götürmeye çalıştıklarını söyledi. Kaymakam Naif Yavuz'a, Köylere Hizmet Götürme Birliği muhasebe yetkilisi Üzeyir Elmas de eşlik etti. - BİLECİK

Naif Yavuz, Osmaneli, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:19 Kaynak: İHA
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