Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal minik karate şampiyonları ile bir araya geldi - Son Dakika

1308 Osmaneli Belediye spor'un, Türkiye Kulüplerarası Karate-Kata Şampiyonasında minik kadınlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan sporcular ile Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal bir araya geldi.

Geçtiğimiz hafta Yalova'da düzenlenen, 48 ilden 407 kulübün ve 1900 sporcunun katıldığı Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Kata Şampiyonasında minik kadınlar kategorisinde Türkiye 3.sü olan 1308 Osmaneli Belediyespor karate takımı oyuncuları İkbal Bozkurt, Hüma Zeynep Kaya ve Aybike Kıyıcı,1308 Osmaneli Belediyespor Kulüp Başkanı Fikret Atapay, karate takım antrenörü Murat Salih Kurnaz, Tuğba Kurnaz ve öğrenci velileri ile Kaymakam Yüksel Ünal toplantı salonunda bir araya geldi.

Yüksel Ünal, minik kadınlar kategorisinde dereceye giren sporcuları, hocalarını ve ailelerini toplantı salonunda kabul ederek bir süre sohbet etti. Ünal, Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Kata Şampiyonasında minik kadınlar kategorisinde Türkiye 3.sü olan İkbal Bozkurt, Hüma Zeynep Kaya ve Aybike Kıyıcı ödüllendirerek daha güzel başarılara imza atmalarını istedi.

Kaymakam Ünal başarılı olan salon sporlarına destek vermek gerektiğini belirterek, "Çocuklarımızın boş zamanlarını verimli ve sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmeleri için spor yapmalarına olanak sağlanmalı. İlçemizdeki gençlerimizin spora yönelmesindeki artış son derece memnuniyet verici, gençlerimizin spora birlik ve beraberlik içinde gönül vermesi bizi çok mutlu ediyor. Spora ve sporcuya desteklerimiz devam edecek. Katıldıkları turnuvalarda başarı elde ederek aldığı ödüllerle ilçemizi gururlandıran gençlerimizin başarılarını tebrik ediyor ve daim olmasını diliyorum. 1308 Osmaneli Belediye spor kulüp Başkanı Fikret Atapayı, karate takım çalıştırıcısı Murat Salih Kurnaz, Tuğba Kurnaz hocalarımızı ve minik sporcularımızın ailelerini tebrik ediyor çalışmalarından dolayı kutluyorum."ifadelerin kullandı.